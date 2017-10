"Suena el Dembow" de Joey Montana se convierte en Disco de Oro en España

¡Enhorabuena! El cantante y compositor panameño Joey Montana recibió una noticia muy gratificante en la mañana de este miércoles y es que su más reciente producción "Suena el Dembow" que canta a duo con el intérprete colombiano Sebastian Yatra y la cual ya lleva más de 75 millones de vistas en YouTube es oficialmente Disco de Oro en España.

El oriundo de Chiriquí compartió a través de sus redes sociales la gran noticia y agradeció a su público y equipo por siempre apoyarlo.

"¡Ya somos disco de oro en España gracias a Dios gracias a mi esposa y mi bebe que me inspiran cada día, las amo princesas, a toda mi familia que me apoyan y creyeron en mí desde siempre, a todos mis fanáticos que me apoyan, gracias!"

"Suena el Dembow" fue escrita por Joey Montana junto al escritor y productor Edgar Barrera y dirigida por Daniel Duran.