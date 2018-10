Taylor Swift arrasa en los AMA's, pero Karys logra hacerle sombra

La última semana ha sido una muy importante para Taylor Swift: además de dar carpetazo al tramo estadounidense de su gira 'Reputation', que se rumorea será la última en una larga temporada, la cantante también ha dado un paso importante a nivel personal al pronunciarse abiertamente por primera vez en toda su carrera a nivel político.

La estrella del pop compartió un contundente mensaje en sus redes sociales en el que se posicionaba a favor de los derechos de la comunidad LGBTQ, denunciaba el racismo que aún impera en Estados Unidos y la división social que ha provocado el actual mandato presidencial, al mismo tiempo que arremetía contra la candidata republicana al Senado por Tennessee, Marsha Blackburn; todo en menos de 500 palabras. Y su salida del armario político, como ya se ha comenzado a calificar su acción, ha dado resultado: solo en su estado natal de Tennessee, las cifras en el registro de votantes se dispararon en las horas posteriores a la publicación del comunicado.

La guinda del pastel ha llegado este martes con su coronación como la artista femenina más premiada en toda la historia de los American Music Award con 23 premios, superando a la mismísima Whitney Houston y acercándose un poco más a igualar el récord del mismísimo rey del pop, Michael Jackson, que la supera solo por un galardón.

A lo largo de la ceremonia, que ella misma inauguró, la intérprete se llevó a casa cuatro trofeos por Mejor Gira del Año, Álbum Favorito de Pop/Rock, Artista Femenina Favorita de Pop/Rock y el prestigioso reconocimiento a Artista del Año. Precisamente al subirse al escenario para recoger ese último premio, Taylor quiso hacer referencia una vez más a su flamante activismo político, que centra más en animar a los jóvenes a informarse y votar que a respaldar a un partido concreto.

"Me gustaría señalar que este premio y todos los que se han repartido aquí esta noche han sido votados por la gente. Y sabéis qué más decide la gente... las elecciones legislativas del próximo 6 de noviembre. Salid ahí fuera y votad. Os quiero a todos", aseguró a su emocionado público.

Pese a que la estrella no escatimó en su despliegue de medios, hubo alguien que consiguió hacerle sombra y robarle el protagonismo en la esfera virtual (se siente, Taylor) durante el número con que inauguró la velada: Karys.

Para los fans más incondicionales, Karys no es ninguna desconocida. Se trata de la serpiente gigante de atrezo que ha acompañado a la joven a lo largo de su gira y que se ha convertido en el símbolo de la 'Reputation era' en un nada sutil guiño a los insultos que le dedicó Kim Kardashian durante el momento de mayor tensión en su batalla pública con Kanye West y que estuvieron a punto de acabar con su impoluta imagen pública.Karys apareció por sorpresa en el escenario de los AMA's mientras Taylor interpretaba su tema 'I Did Something Bad' y consiguió provocar un verdadero frenesí en Twitter e Instagram,