Taylor Swift se sincera sobre su colaboración con Zayn Malik

A diferencia de lo que podría ocurrir entre otros célebres ídolos juveniles, el dueto que protagonizaron Taylor Swift y Zayn Malik en la canción 'I Don't Wanna Live Forever' para la banda sonora de 'Cincuenta sombras más oscuras' no ha dado pie a una batalla de egos entre dos de los artistas más relevantes de la música pop actual.

De hecho, la famosa cantante de 'Shake It Off' no duda en alabar el talento musical y el carácter único de su compañero, quien cabe destacar que mantiene desde hace más de un año una relación sentimental con Gigi Hadid, modelo profesional y componente del popular grupo de amiguísimas de Taylor en sus ratos libres.

"Conozco a Zayn desde hace mucho tiempo. Creo que tiene una voz única y creo que es un artista muy especial y un chico maravilloso. Ha sido verdaderamente increíble tener la oportunidad de trabajar juntos. Siempre resulta poder trabajar con alguien a quien conoces ya en el plano personal, porque no hay dudas sobre si lograrás llevarte y conectar. En este caso ya sabíamos de antemano que iría bien", explicaba la intérprete en un detrás de las cámaras del videoclip de su tema, obtenido por la emisora Capital FM.

En el vídeo musical, ya disponible para todos sus fans, el antiguo componente de One Direction y la de Nashville dieron rienda suelta a su lado más salvaje en una de las habitaciones del exclusivo hotel de cinco estrellas St. Pancras Renaissance de Londres, donde queman cortinas y destrozan el mobiliario sin perder un ápice de sensualidad, en el caso de Zayn enfundado en un traje oscuro y en el de Taylor luciendo una gabardina y lencería debajo.

El mérito de que la cantante accediera a participar en el tema, originalmente destinado a Zayn, es de la propia Gigi Hadid, que hablo con su querida amiga del tema que estaba preparando su chico, consiguiendo que se mostrara receptiva a cantar con él cuando este se lo propuso durante una conversación telefónica.