Taylor Swift criticada por "copiar" un anuncio de Kenzo para su último videoclip

Desde su anterior disco '1989', la estrategia de Taylor Swift ha pasado por acompañar el lanzamiento de cada nuevo single con un elaborado e innovador videoclip digno de las mejores producciones de Hollywood, una línea que ha seguido con su regreso a la industria musical con 'Reputation'.

Si en el vídeo musical 'Look What You Made Me Do', el primero de su nuevo álbum, la de Nashville se presentaba con una nueva imagen más transgresora y declarando su intención de actuar como la serpiente que muchos aseguran que es, y en '...Ready For It' se disfrazaba de robot para librar una lucha consigo misma en un escenario al más puro estilo 'Blade Runner', de cara a su última apuesta audiovisual ha vuelto a mostrar su faceta más dulce y unas habilidades para el baile desconocidas hasta ahora.

En el arranque del vídeo de su tema 'Delicate', que presentó este domingo en la gala de los iHeart Music Awards, Taylor aparece entrando a un evento formal rodeada de sus guardaespaldas para, de repente y por medio de lo que parece ser una nota mágica, volverse invisible a ojos del resto del mundo, una oportunidad que ella aprovecha para bailar por el hall del Millennium Biltmore Hotel y una estación de metro de Los Ángeles antes de acabar frente al mítico bar Golden Gopher.

La controversia ha surgido debido tanto al concepto tras el vídeo como a su coreografía, que muchos comparan con el anuncio del perfume Kenzo que Spike Jonze digirió en 2016 y en el que la hija de Andie MacDowell bailaba como una loca tras abandonar una aburrida entrega de premios.Entre las similitudes, destacan las muecas que Taylor realiza frente a un espejo y que la joven Margaret Qualley también ejecuta en su campaña para la marca de moda, además de un paso que la cantante realiza en un momento concreto, imitando a una especie de gorila, y que ya aparecía en el mencionado anuncio. Desde Kenzo ya habrían respondido a las odiosas comparaciones, tal y como asegura el portal Page Six, a través de un representante que habría asegurado vía Twitter: "Presta atención, Tay. Te comprendo. Cuesta mucho ser original.

Llámanos, podemos ayudar".Y la contestación del equipo de la estrella tampoco se habría hecho esperar, ya que una fuente ha alegado en declaraciones al mismo medio que la narrativa visual de Taylor cuenta con un inicio, un desarrollo y un desenlace grabado en múltiples localizaciones.

Ajena a todas las críticas, la artista ha seguido promocionando su último trabajo y agradeciendo a través de las redes sociales las alabanzas que le están haciendo llegar sus fans y conocidos por su esfuerzo en el videoclip de la discordia."Es maravilloso, toda una declaración artística de intenciones sobre el escrutinio constante y la complejidad de moverse en el ojo público. Estoy orgullosa de ella", ha asegurado Lena Dunham"Esta es mi versión favorita de ti. Estoy obsesionada", apuntaban la estrella country Kelsea Ballerini.

"Resulta liberador de ver y refleja perfectamente este último año. Me ha alegrado el corazón", añadía Gigi Hadid, que ya apareció en el vídeo 'Bad Blood' de Taylor junto a Lena.