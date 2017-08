Taylor Swift estrena llamativo video en los Premios MTV

Taylor Swift estrenó el llamativo video musical de su nueva canción en la ceremonia de los Premios MTV a los Videos Musicales, el cual que incluyó a la cantante vestida como zombi en una escena y rodeada por serpientes en otra.

El video de "Look What You Made Me Do", que se rumora habla de su enemistad con Kanye West, fue presentado el domingo en el Forum en Inglewood, California, durante la primera hora del espectáculo. También muestra a la estrella pop en una bañera con diamantes, una máscara de gato, un auto estrellado y ella sosteniendo un Grammy. Termina con una docena de Swifts, en atuendos memorables que ha usado en el pasado, representando cómo la cantante siente que los medios la han presentado a lo largo de los años.

La contienda de Swift y West alcanzó un nuevo punto álgido el año pasado cuando Kim Kardashian West publicó grabaciones de audio que dijo que demostraban que Swift le dio a su esposo su visto bueno para que éste hiciera una referencia a Swift en la canción "Famous". Swift limpió sus redes sociales la semana pasada y causó alboroto en internet con videos de serpientes.





Ha sido, por ahora, el momento más grande en estos VMAs, como también se les conoce a los premios MTV por sus iniciales en inglés.

Paris Jackson también hizo virar algunas cabezas cuando habló sobre la reciente manifestación que se tornó violenta en Charlottesville, Virginia.

"Tenemos que mostrarle a estos patanes nazis, supremacistas blancos ... que tenemos cero tolerancia a su violencia, su odio y discriminación", expresó la hija de 19 años del difunto Michael Jackson antes de presentar el premio al mejor video pop. "¡Debemos resistir!".

Fifth Harmony, que vio partir a una de sus integrantes el año pasado, se alzó con el reconocimiento por su éxito "Down", con Gucci Mane.

Ally Brooke y Dinah Jane, miembros del cuarteto que lanzó la semana pasada un nuevo álbum, aceptaron el premio entre lágrimas junto a sus compañeras Normani Kordei y Lauren Jauregui.

"Esto es honestamente tan increíble. Gracias a Dios y gracias a nuestras familias", dijo Jane.

La anfitriona Katy Perry inauguró los VMAs diciendo que acababa de llegar del espacio a la Tierra y descendió al escenario vestida con un brillante traje plateado de astronauta.

Kendrick Lamar siguió con una explosiva actuación que incluyó sus ingeniosos raps y ninjas bailando cerca del fuego. El rapero interpretó sus éxitos “Humble" y "DNA". Vestido con chaqueta y pantalones rojos y una camiseta blanca, actuó rodeado por luces láser mientras Pink, Calvin Harris, Logic y otros artistas asentían al ritmo de su música.

Lamar es el principal candidato de la noche, con ocho nominaciones que incluyen video del año por su éxito No. 1 "Humble". "24K Magic" de Bruno Mars, "Wild Thoughts" de DJ Khaled y Rihanna, "Reminder" de the Weeknd y "Scars to Your Beautiful" de Alessia Cara también se miden por el principal galardón.

"Despacito", que fue desairado en la categoría de video del año, perdió el último premio por el que competía: canción del verano. La ganadora fue "XO Tour Life" del rapero Lil Uzi Vert .

El video del éxito internacional de Luis Fonsi y Daddy Yankee es el más visto en la historia de YouTube y actualmente encabeza la lista Hot 100 de Billboard. MTV dijo que Universal Music Latin Entertainment no presentó el video a la competencia, mientras que el sello discográfico dijo que nadie le había pedido que lo hiciera.

Ed Sheeran siguió a Lamar con una interpretación de su éxito "Shape of You", y después fue acompañado en el escenario por Lil Uzi Vert.

Entre otros artistas que actuarían durante la velada estaban Miley Cyrus, Shawn Mendes, Lorde, Fifth Harmony con Gucci Mane, Thirty Seconds to Mars, Logic con Khalid, Post Malone y Julia Michaels. Pink, quien también cantará, recibirá el Premio Michael Jackson a la Vanguardia del Video.

Rod Stewart interpretará una versión de su clásico "Da Ya Think I'm Sexy?" con la banda pop DNCE remotamente desde Las Vegas, y Demi Lovato también participaría desde esa ciudad.

Miembros transgénero del ejército estadounidense recorrieron la alfombra roja. El viernes, el presidente Donald Trump ordenó al Pentágono extender la prohibición de personas transgénero en las fuerzas armadas.

MTV eliminó las categorías por género, como video masculino y video femenino del año, y anunció el premio al artista del año. Los postulados en este apartado son Lamar, Sheeran, Ariana Grande, Lorde y the Weeknd.

Entre otros nominados también figuran the Chainsmokers, Migos, Harry Styles, Selena Gómez y Big Sean.