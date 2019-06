Taylor Swift publicará el 23 de agosto su nuevo disco "Lover"

La estrella del pop Taylor Swift anunció este jueves que el próximo 23 de agosto publicará su nuevo disco, que llevará por título "Lover".

La cantante estadounidense, una de las figuras más exitosas del pop contemporáneo, compartió además en las redes sociales la portada de "Lover", que es obra de la artista colombiana Valheria Rocha.

En la portada aparece una imagen muy colorida de Swift en primer plano y envuelta en tonos rosados y azules.

"Lover" contará con 18 canciones, de las cuales ya se conoce el single "ME!", que fue presentado el pasado 26 de abril y en donde Swift estaba acompañada por Brendon Urie, líder y cantante del grupo Panic! At the Disco.

Del resto de temas de "Lover" solo se sabe el título de otra canción llamada "You Need To Calm Down" y que Swift pondrá a disposición de sus fans en la noche de este jueves.

Tanto el videoclip de "ME!", que acumula 207 millones de reproducciones en YouTube, como la portada de "Lover", parecen señalar un cambio de estilo para la cantante.

Frente a "reputation" (2017), un disco más oscuro y complejo y que tuvo una respuesta tibia por parte de fans y críticos, el single "ME! presentaba un clip de aire divertido y romántico con Swift y Urie en un entorno de fantasía.

Desde sus inicios en la música en el country, Swift, que cumplirá 30 años en diciembre, ha evolucionado hasta convertirse en toda una estrella global del pop.

Con su disco "1989" (2014), que contenía temas como "Blank Space", "Shake It Off", "Bad Blood" y "Wildest Dreams", la cantante ganó el Grammy al álbum del año y alcanzó la, por ahora, cima de su carrera.

En total, Swift cuenta con diez Grammy en su palmarés.

Por otro lado, la cantante, que tiene 83 millones de seguidores en Twitter y 118 millones en Instagram, forma parte del reparto de la película "Cats", basada en el exitoso musical homónimo de Broadway y que llegará a la gran pantalla en diciembre.

En el estelar reparto de este filme del cineasta Tom Hooper ("The King's Speech", 2010) aparecen también Jennifer Hudson, Idris Elba, Ian McKellen, Judi Dench, Rebel Wilson y James Corden.