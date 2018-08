The Black Eyed Peas dicen que quieren hacer "música para el alma"

Después de haber hecho bailar a millones de personas con éxitos como "I Gotta Feeling" o "Let's Get It Started", el grupo The Black Eyed Peas reconoció que ya no buscan crear temas que se conviertan en grandes éxitos, sino hacer "música para el alma".

"Creo que hicimos un buen trabajo haciendo música para las masas, un trabajo verdaderamente bueno, pero ahora estamos siendo un poco egoístas", dijo Will.i.am en una conferencia que el grupo celebró en Ciudad de México, donde mañana ofrecerán su concierto en el Pepsi Center.

El grupo -que volvió a ser un trío, como en sus orígenes, después de la salida de la vocalista Fergie- aseguró que nunca buscaron la fama, sino agarrar elementos de la música "underground" y hacerlos populares.

Sin embargo, "la música que estamos haciendo ahora es para nuestra alma, estamos intentando hacer música para nuestros corazones", remarcó Will.i.am.

"Sabemos hacer música de fiesta. Pero también la que sigue la línea de 'Where is the love?'", agregó su compañero Taboo, quien opinó que canciones como esta última tienen "un mensaje detrás".

The Black Eyed Peas, que recientemente lanzaron los sencillos "Ring the alarm" y "Get it", con una fuerte carga social, piensan continuar en esta línea: "A lo mejor no todo el mundo lo entiende, pero no pasa nada", dijo Taboo.

Interrogados sobre cómo ven su pervivencia en una industria dominada actualmente por los ritmos urbanos, Will.i.am dijo que "antes era más difícil tener presencia, porque el panorama musical era más diverso".

En la década de los años 90, cuando el grupo arrancó, y a principios de los años 2000, "en la radio había muchos estilos de música", y con el paso de los años tomó fuerza el "underground".

"Ahora no tienes tanta diversidad, tienes el mismo estilo de música, porque el algoritmo es algo tan sofisticado que le dice al artista qué debe copiar y seguir", argumentó el cantante.

La diferencia es que "ahora estás compitiendo con todo el mundo" porque los artistas tienen más fácil hacerse conocidos gracias a internet, mientras antes competías con "la diversidad en la industria de la música".

Preguntados por su opinión sobre el reguetón, Will.i.am destacó que lo ama por "lo simple y expresivo que es", así como porque "todo el mundo lo disfruta". Además, "es una receta para triunfar".

Para la gente de pocos recursos -como, subrayó, eran los integrantes del grupo antes de que se hicieran famosos- los ritmos de géneros como el reguetón, el hip hop o el rock pueden "cambiar tu vida", si tienes la creatividad necesaria para trabajar sobre ellos.

"Eso es hermoso, que la música dé oportunidades a la gente. Quienes odian el reguetón o el hip hop no están viendo las condiciones de aquellas personas que quieren escapar de lo más duro de la sociedad", defendió.

Asimismo, celebraron la presencia de los cantantes latinos en la industria y cómo ha habido un cambio de paradigma. Por ejemplo -señaló-, si "Despacito" de Luis Fonsi suena en un bar de Londres "ya no es considerada como música latina, sino música mundial; antes esto era diferente".

"Los Grammy Latino son Los Grammy ahora", subrayó el cantante, mientras que Apl.de.ap bromeó diciendo que "los latinos están tomando el control".

Los tres integrantes del grupo también recordaron a la diva Aretha Franklin, fallecida hoy a los 76 años debido al cáncer de páncreas que sufría.

"Inspiró a todo el mundo, a generaciones, y su música vivirá", afirmó Will.i.am, mientras que Taboo, superviviente de cáncer, remarcó que el ejemplo de "la reina del soul" le inspira "para continuar la lucha" y trabajar por un mundo en el que se encuentre la cura para esta enfermedad.