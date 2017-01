U2 marcará 30 años de "The Joshua Tree" con gira por Norteamérica y Europa

U2 iniciará el 12 de mayo en Vancouver (Canadá) una gira por América del Norte y Europa para marcar el 30º aniversario de la salida de su emblemático álbum "The Joshua Tree", con conciertos en Barcelona o Dublín, su ciudad de origen.

La banda irlandesa actuará en las ciudades estadounidenses de Los Angeles (20 de mayo), Miami (11 de junio) o Washington (20 de junio). En Europa, pasará por Londres (8 de julio), Barcelona (18 de julio), Dublín (22 de julio) o París (25 de julio).

La gira "The Joshua Tree Tour 2017", de 26 conciertos, la cerrarán en Bruselas, el 1 de agosto, indicó su productora, Live Nation.

"The Joshua Tree" salió el 9 de marzo de 1987, dando a luz a varias de las canciones más legendarias del grupo de Bono, como "I still haven't found what I'm looking for", "Where the streets have no name" y la balada "With or Without you".

Del quinto trabajo de U2, grabado en Dublín, se han vendido más de 25 millones de ejemplares en el mundo, según Live Nation.

La banda prepara a la vez la salida de su nuevo disco, "Songs of Experience", prevista para el segundo semestre del año.