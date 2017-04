The Vamps contacta con Pink por Twitter para pedirle una colaboración

Teniendo en cuenta su juventud y el hecho de que en cuestión de meses han conseguido erigirse como una de las formaciones musicales más veneradas por la generación 'millenial', no debería resultar demasiado sorprendente que, en lugar de echar mano del teléfono o del correo electrónico, los chicos de la banda The Vamps hayan recurrido directamente a su cuenta de Twitter para pedirle a la cantante estadounidense Pink que se anime a colaborar con ellos para hacer las delicias de sus fans.

"Hola, Pink, nos encantas tú y tu aura. Mira, creemos que deberíamos hacer una colaboración. ¿Te apuntas?", le dirigieron a la intérprete a través del perfil del grupo en la citada red social.Es probable que una de las razones que explican el interés del conjunto formado por Connor Ball, Tristan Evans, James McVey y Brad Simpson en unir fuerzas con la veterana intérprete tenga algo que ver con el hecho de que todos coincidirán este verano en el festival de música 'V', que tendrá lugar en el parque Hylands de Chelmsford (Inglaterra) durante los días 19 y 20 de agosto.Aunque los jóvenes artistas no han especificado en su mensaje si su propuesta se limitaría a una mera actuación compartida en el escenario del citado festival,

o a la grabación de un nuevo tema con el que optar al codiciado título de 'canción del verano', lo cierto es que Pink debería sentirse cuando menos halagada ante semejante iniciativa, sobre todo después de que The Vamps haya demostrado en más de una ocasión que sabe cómo sacar el máximo partido a sus colaboraciones con estrellas femeninas.Los fans más acérrimos del grupo todavía recordarán el rotundo éxito del que disfrutó, en el verano de 2014, el tema 'Somebody To You' que contaba con la participación estelar de Demi Lovato, o el hecho de que buena parte de los seguidores de Taylor Swift que acudieron a sus conciertos de la gira 'Red' del año 2012 acabaran maravillados ante el potente directo que exhibieron en su condición de teloneros de la diva.