Usher se rodea de grandes amigos para celebrar su 40 cumpleaños

El cantante y compositor Usher, al que se acredita también como descubridor y mentor de un entonces preadolescente Justin Bieber, celebró nada menos que 40 años de vida este fin de semana con una concurrida y espectacular fiesta en Los Ángeles a la que acudieron personalidades de la talla de Puff Daddy, Kevin Hart y Kendall Jenner.

Según el portal de noticias Page Six, perteneciente al diario The New York Post, el músico se decantó por el exclusivo local Delilah para organizar una divertida reunión de amigos en la que dos de ellos acabaron compartiendo -hasta cierto punto- el protagonismo de la noche junto al cumpleañero gracias a sendos brindis llenos de humor e ingenio.

"Kevin [Hart] y Diddy [como se conoce también al rapero] se pusieron en pie, cada uno en su momento, para pronunciar un discurso en honor a Usher que terminó con un brindis entre todos. En concreto, Diddy presumió de conocer a Usher desde que este era un adolescente y Kevin le dio las gracias por 'bendecir la Tierra' con su presencia. Fue una celebración muy emotiva", ha explicado una fuente al citado medio.

Los encargados de hacer que Usher se sonrojara con sus palabras, así como el resto de los asistentes al evento, entre los que también se encontraban la cantante Kelly Rowland, Tyler Perry, Chris Brown y el rapero Tyga, recibieron cada uno un 'pack' de regalos para la ocasión que incluían gorras de béisbol cuyos frontales presentaban una 'A' mayúscula, ligada esta a la ciudad natal del intérprete, Atlanta.