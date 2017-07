Vanessa Hudgens sobre Céline Dion: "Ella es la razón por la que empecé a cantar"

La actriz y cantante Vanessa Hudgens no ha podido resistirse a compartir públicamente algunos detalles sobre la "maravillosa experiencia" que vivió el pasado mes de mayo en su condición de presentadora de la ceremonia de entrega de los premios Billboard, ya que además de haber sido destinataria de semejante honor, la intérprete tuvo la oportunidad de cumplir uno de sus grandes sueños: conocer en persona a su ídolo Céline Dion.

"Fue una locura, sentí que estaba en un sueño. Primero, Drake me mencionó en su discurso, y luego pude conocer a Céline Dion. Quiero decir, ella es la razón por la que empecé a cantar. Tenía su álbum, lo ponía en mi karaoke y cogía el micrófono para cantar sus canciones prácticamente todos los días. Cuando la vi me quedé sin palabras, pero al menos le pude decir: 'Eres la razón por la que canto'. Ella me contestó: 'Oh, eres adorable, estoy encantada de conocerte. ¿Nos hacemos una foto?'. Me dio las gracias en francés y yo estaba en plan '¡Te quiero!'. Fue muy divertido, una experiencia maravillosa", ha explicado a su paso por el programa de televisión 'Live with Kelly and Ryan', sacando a relucir la profunda admiración que siente por la célebre intérprete.

Otra de las divas presentes en la gala que tuvo lugar en la ciudad de Las Vegas fue Cher, a la cual Vanessa lamenta no haber podido estrechar siquiera la mano. Por lo menos, la que fuera protagonista de 'High School Musical' se consuela con el hecho de que pudo disfrutar de su espectacular actuación a escasos metros del escenario."Che estaba ahí, actuando, ¡y yo bailé como una loca!", ha revelado en la misma entrevista.