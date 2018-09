Ventino llega a Panamá con su 1er álbum lleno de emociones

Ventino, la girlband de pop colombiano más influyente de Latinoamérica, presenta su primer disco inédito, que lleva el mismo nombre del grupo.

De este álbum salieron grandes éxitos como "Me equivoqué", ganadora como Balada del Año del 2017 en los Premios La Zona, "Apaga y Vámonos" y "Si Decides Baby", este último producido por ICON, que además estuvo 7 semanas consecutivas dentro del Top 5 del chart Pop de Radio en México y tuvo gran repercusión en países como España, Perú, Ecuador, México, Panamá, entre otros.

"Siempre Unidas, Siempre Amigas” es el lema de Natalia, Juliana, Makis, Camila y Olga, quienes lograron consolidar su amistad en una poderosa banda de pop iniciada en Bogotá, que ha recorrido varios países entre ellos España, México, Estados Unidos, Ecuador, Perú y Colombia y, llevándolas a grandes escenarios artísticos como el Lunario de CDMX con Sold Out y en Coca Cola Music Experience on the Beach en Málaga, España. Además, fueron invitadas por el embajador de Colombia en Estados Unidos a cantar en la Casa Blanca en Washington DC.

Estas cinco jóvenes talentosas, al igual que otros artistas a nivel mundial, le deben su éxito a Youtube, ya que desde allí comenzaron subiendo covers en el 2014.

La agrupación se prepara para comenzar una nueva etapa más madura, renovada, creativa, que a nivel musical las llevará a incursionar en el Pop Urbano, sin dejar a un lado las baladas que las caracterizan.

La fuerza de estas talentosas chicas en redes sociales rebasa los 3.5 millones de seguidores en el mundo y más de 8.5 millones de streams a nivel global consolidando una gran audiencia en países como España, Perú, México y Colombia.

Durante el mes de septiembre realizarán una gira en Centroamérica, que incluye Panamá, iniciando una nueva etapa y dándose a conocer personalmente en una región que les ha abierto las puertas y el corazón desde el primer minuto.