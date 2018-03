Victoria Beckham podría quedar excluida de los conciertos de las Spice Girls

A lo largo de los últimos meses no han dejado de aparecer informaciones tan llamativas como contradictorias sobre el esperado reencuentro que protagonizarán las míticas Spice Girls, una situación de confusión a la que han contribuido prácticamente todos los implicados en el proyecto al asegurar unos que las chicas picantes volverían a salir juntas de gira, y otros -como la propia Victoria Beckham- que cantar en directo no se contemplaba entre las posibilidades.

Sin embargo, poco después de que la ahora diseñadora descartara con rotundidad que estuviera planteándose retomar su carrera musical, explicando en su lugar que había estado debatiendo con sus amigas otra clase de propuestas ligadas a la idea de resucitar el legado y los valores de la banda, el portal de noticias TMZ filtraba algunos extractos del contrato que habrían firmado todas para certificar su regreso y que, supuestamente, las comprometería a ofrecer varios conciertos en Reino Unido y Estados Unidos, así como a publicar un recopilatorio y a protagonizar un programa cazatalentos.

Por si eso no fuera suficiente, esta misma semana la cantante Mel B revelaba en una impactante entrevista -de la que ella misma afirmaba que había sido demasiado sincera- que tanto ella como sus antiguas compañeras habían sido no solo invitadas a la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle, sino que además actuarían en el banquete posterior a la regia ceremonia que se celebrará el 19 de mayo en el castillo de Windsor.

Y ahora, con el objetivo de extraer aunque sea una sola certeza de toda esa avalancha de rumores, desmentidos y declaraciones ambiguas que han estado soportando con estoicismo los seguidores más apasionados de la formación, el citado medio no ha dudado en contactar directamente con el que fuera mánager del grupo y, presuntamente, artífice del reencuentro, Simon Fuller, quien al menos ha dejado entrever la posibilidad de que solo cuatro de las cinco artistas -Emma Bunton, Mel C, Mel B, Geri Horner y Victoria Beckham- se hayan animado a tomar el micrófono, ya sea en el citado enlace o de cara a los hipotéticos conciertos.

"Lo único que puedo decir sobre el tema es que puede que sean cuatro, y no cinco, las que regresen. No sé nada sobre eso [la boda], pero me extrañaría que pudiera ocurrir. Quizá ella sabe [Mel B] alguna que otra cosa que yo desconozco", ha asegurado el también productor al tiempo que hacía gala de su tradicional hermetismo.