Vin Diesel aparece en videoclip de nuevo sencillo de Nicky Jam

El éxito en la vida del cantante y compositor estadounidense, Nicky Jam, parece hacer renacido luego de diez años ausente debido a las drogas y el alcohol; y es que este sábado estrenó el videoclip del segundo sencillo de su nueva producción discográfica de nombre “Fénix”.

Este tema tiene una particularidad, en él, el artista cuenta cómo fue su vida y cómo le agradece a Dios haberle dado la fuerza de voluntad que necesitaba para salir de un “mundo oscuro” (como él mismo lo describe) donde se había sumergido.

“El Ganador” es el nombre del tema. La pieza audiovisual comienza con imágenes del momento en que Nicky recibe un Latin Grammy, seguidamente de su infancia y de la cárcel, con su voz narrando lo que le ha tocado vivir.

“parece un sueño…cinco casas en Colombia, otra más en PR y tengo mansión en Miami, la música mía tomando el planeta con fuerza de tsunami…te amo Dios, tú eres el que me bendice, tu siempre me acompañaste en las noches grises…y ahora firmando películas con Vin Diesel, los hijos míos, los cuatro andas felices, yo me caí y me levanté porque quise…”, dice parte de la canción, cuyo video tiene más de dos millones de visualizaciones.

Pero eso no es todo, el artista cuenta con la bendición de que en este video aparece el gran actor Vin Diesel, con quien participó en la película XXX Reactivado.

Cabe señalar que el pasado 15 de enero, Nicky Jam estrenó el videoclip de “El Amante”, el cual ya cuenta con más de 18 millones de visualizaciones.