¿Volverá Adele a salir de gira?

A lo largo de la maratoniana gira de 18 meses en la que se ha embarcado para presentar los temas de su más reciente disco, '25', la cantante Adele ha aprovechado los descansos de sus espectáculos para sincerarse con su público y, al mismo tiempo, para ofrecer alguna que otra declaración contradictoria sobre sus planes de ser madre en el futuro.

Pero a esa incógnita sobre su vida personal se añade ahora otra cuestión aún más relevante para sus seguidores que, precisamente, se desprende de la recta final de tan exitoso periplo musical con los cuatro últimos recitales de su 'tour' en el estadio de Wembley (Londres): ¿Volverá Adele a protagonizar una gira mundial de semejantes proporciones, con más de 100 conciertos programados?

"Quería que mis últimos espectáculos fueran aquí en Londres porque no sé si volveré a salir de gira algún día. En el caso de que no sea así, no hay nada como despedirse en casa. La única razón por la que he hecho este tour sois vosotros y espero que tenga el mismo impacto en vosotros que el que mis artistas favoritos tuvieron en mí", reza la breve carta que escribió para los asistentes del primero de estos recitales de Wembley y que aparece en el programa informativo del evento.

Lo cierto es que la portentosa vocalista ya dejó entrever en algunos de sus conciertos anteriores -especialmente en los que ofreció en Australia y Nueva Zelanda justo después de Navidad- que necesitaba tomarse un descanso, desconectar de sus compromisos profesionales y, sobre todo, dedicar más tiempo a su hijo Angelo y a su marido Simon Konecki.

Ahora, sin embargo, Adele ha ido un paso más allá para confesar a su público los sentimientos encontrados que le generan los grandes espectáculos en directo, a pesar de su gran rentabilidad y de la oportunidad que le brindan de conectar de forma más profunda con sus admiradores.

"Salir de gira es algo muy peculiar, no encaja demasiado bien en mi forma de vida. Soy una persona muy casera y además tengo algún que otro trauma de mis tiempos en la carretera. He ofrecido 119 conciertos y con estos cuatro llegaré hasta los 123. Ha sido muy duro, pero al mismo tiempo un placer. Quizá no nos volvamos a ver estando yo en un escenario, quién sabe, pero recordaré estos días durante el resto de mi vida", reza otro extracto de su emotiva misiva.