Will Smith cantará la canción del mundial junto a Nicky Jam

Este martes FIFA anunció a través de su redes sociales, a los que se encargarán de cantar el himno oficial de Rusia 2018, la Copa Mundial de futbol. Nada menos y nada más que el actor Will Smith y el cantante Nicky Jam.

Los seguidores del actor, quien últimamente ha hecho virales sus videos cantando en español, han quedado sorprendidos ante esta gran noticia.

Pero no lo hará solo, el cantante puertorriqueño Nicky Jam lo acompañara para darle ese sabor latino.

Además tendrá su toque femenino con la cantante Albana Ere Istrefi. Sin embargo, lo que muchos esperan aún no se ha anunciado, asi es, el nombre de la canción del mundial.

Aunque Dj Nelson, quién también forma parte de esta gran producción musical, ha dicho que es una total locura este tema y aunque aún no se sepa el nombre de la canción, Smith ha publicado una foto junto a Nicky Jam con la frase “ One Life to Live. Live it Up", que significa "Una vida para vivir, vive el momento", lo que muchos piensan que es el título de la canción.

Actualmente Jam y Smith se encuentran en Budapest poniendo los detalles finales al tema producido por el famoso estadounidense Diplo, que será lanzado el próximo viernes, a tan solo 23 días del mundial.