Yael Danon recibió mención especial en el San Remo Junior en Italia

Yael Danon, pocos días después de haber estrenado su primer sencillo “To Change”, participó en el Festival Internacional San Remo Junior, en Italia.

Danon, interpretó por primera vez su sencillo junto a la Orquesta del San Remo Junior donde logra recibir Mención Especial en dicha competencia donde con mucho orgullo dejó muy en alto a Panamá.

“Me siento honrada de haber podido representar a Panamá y recibir esta Mención Especial de San Remo Junior World Finals. “Could it be a dream or is it real” esta letra de mi canción refleja lo que sentí al cantar To Change en este escenario tan importante”, comentó Yael en sus redes.