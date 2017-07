El vídeo de Wiz Khalifa para "See You Again" con Charlie Puth es ahora el video más visto de youtube en toda su historia, con más de 2.896 millones de visitas alcanzadas este martes 11 de 2017.

Eso es aproximadamente 2 millones más que el video del coreano Psy's "Gangnam Style" que arrasó en 2012. Justin Bieber con éxito "Sorry" se encuentra en el tercer lugar, con más de 250 millones de vistas.