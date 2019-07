YouTube se niega a prohibir un controvertido estilo de música en Reino Unido

YouTube no prohibirá la difusión de "drill", una corriente del hip hop muy popular entre los jóvenes londinenses pero señalado por sus violentos y guerreros textos, anunció el viernes un responsable de la plataforma video.

A principios de mayo, una veintena de mujeres, cubiertas con falsa sangre, se manifestaron ante los locales de la filial de Google en Londres, acusando a YouTube de contribuir a los crecientes ataques con arma blanca, al albergar violentos videos con fondo de "drill".

Con estos videos "YouTube favorece la promoción y la glorificación de armas ilegales como las pistolas, los cuchillos, los machetes" y permite la difusión de "amenazas de usarlos para mutilar, torturar o matar", denunció el movimiento Operation Shutdown, que agrupa a hombres y mujeres afectados por la multiplicación de ataques con cuchillos en Reino Unido.

Pero en una tribuna publicada el viernes en el diario The Telegraph, el presidente de YouTube en Reino Unido, Ben McOwen Wilson, destaca que la música "Drill" no es ilegal por naturaleza, que constituye un medio de expresión y que por tanto no tiene por qué ser prohibida en la plataforma video, aunque admite que hay que luchar "contra la violencia de los 'gangs'".