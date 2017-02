La asistencia de Justin Bieber a la gala de los Grammy sigue en el aire

En un principio se creía que Justin Bieber planeaba sumarse al boicot contra la gala de premios más importante de la industria de la música iniciado por Kanye West y Drake en protesta hacia la actitud discriminatoria que la organización mostraría supuestamente tanto hacia los artistas negros como hacia aquellos que triunfan en las listas de éxitos y entre el público más joven.Sin embargo, ahora el productor de la velada Ken Ehrlich ha confirmado que las negociaciones con el intérprete canadiense aún siguen adelante para tratar de convencerle de que acuda a la celebración de los Grammy el próximo 12 de febrero.

"A nosotros nos encantaría que estuviera allí. Seguimos en contacto con él. En el caso de Kanye, probablemente no lo sabremos hasta muy poco antes de la gala. Hemos trabajado con Kanye en muchas ocasiones anterior y gran parte de su éxito se ha visto ligado a nuestra organización: algunas de sus actuaciones más memorables han tenido como telón de fondo los Grammy. Desde luego, a mí me encantaría contar con él", aseguró Ehrlich al portal Entertainment Tonight.La asistencia de la famosa Taylor Swift a la entrega de premios también está aún sin confirmar, ya que la de Nashville acudiría a la misma como una mera invitada más sin opciones a llevar a casa un nuevo galardón.

"No creo que Taylor forme parte del show este año. En la edición anterior le fue muy bien, pero los rumores son que se está tomando un descanso. Lo cierto es que tampoco tendría mucho que hacer en la gala, no está nominada. Podéis esperar que regrese por todo lo alto el próximo año, pero no me parece que en esta edición vayamos a tenerla en la ceremonia", añadió.

Quien ya se sabe que no paseará por la alfombra roja esa noche es el rapero Drake, que tiene programado un concierto en Mánchester en el marco de su gira la misma noche en que se celebran los Grammy.