¿Se avecina un nuevo disco de ABBA?

Teniendo en cuenta que la legendaria banda ABBA generó un gran revuelo el pasado mes de julio al revelar la existencia de dos nuevos temas, uno de ellos llamado 'I Still Have Faith in You', para un documental sobre su ilustre trayectoria que prepara la BBC, no resulta en absoluto descabellado fantasear ahora con la posibilidad de que la mítica formación se anime incluso a cocinar un disco entero que publicar en el futuro cercano.

De hecho, el propio Björn Ulvaeus -responsable junto a Benny Andersson de la composición de música y letra- ha dejado entrever esa posibilidad al asegurar que sería "maravilloso" poder despedirse a lo grande con un último álbum que, además, les sirva para acabar de apuntalar su glorioso legado como principales exponentes del disco pop europeo.

"¿Un nuevo álbum? Es posible, la verdad, aunque sea corto y con solo unas cuantas canciones, la experiencia sería maravillosa. Puede pasar", ha revelado con cierta ambigüedad en una entrevista al diario británico Evening Standard, en la que tampoco ha querido desperdiciar la oportunidad de alabar a sus afamados compañeros de fatigas, Agnetha Faltskog, Frida Lyngstad y el citado Benny Andersson, por la complicidad que todos exhibieron recientemente en el estudio de grabación.

Aunque la perspectiva de poder disfrutar de un nuevo álbum de ABBA pasados 37 años desde el lanzamiento de su último elepé, 'The Visitors' (1981), parece haber escapado del terreno de las meras fantasías, en la misma conversación el músico ha querido descartar de plano, por si alguno de sus fans se anima ahora a soñar demasiado, la idea de que los cuatro amigos vuelvan a reunirse de nuevo pero, esta vez, sobre un escenario.

"Pero eso de actuar de nuevo en vivo y en directo no va a pasar, eso te lo puedo asegurar. Es una decisión que tomamos en su momento y es definitiva", ha aseverado para sugerir a continuación que las nuevas tecnologías y, en concreto, los hologramas podrían ser muy útiles para hacer las delicias de sus fieles admiradores.