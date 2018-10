La cantante Filippa Giordano regresa con el álbum "más importante" de su vida

La cantante mexicana de origen italiano Filippa Giordano lanzó hoy un nuevo disco, titulado "Friends and Legends Duets", que es "el más importante" de su vida tras siete años de ausencia, según contó a Efe.

"Es el disco que siempre quise grabar, el más importante de mi vida", dijo la cantante, nacida en Palermo hace 44 años, tras asistir a un desfile de la Semana de la Moda de Ciudad de México.

Su nuevo álbum de estudio, el noveno de su carrera, es un disco de clásicas baladas pop en inglés, que canta junto con otros artistas internacionales.

"Son duetos internacionales legendarios con artistas legendarios de mucho éxito", aseveró Giordano, quien ha logrado que muchos protagonistas de estas bañadas de los años sesenta, setenta, ochenta y noventa accedan a cantar con ella.

"If You Leave Me Now", "How Am I Supposed to Live Without You", "Against All Odds" y "Over My Shoulder" son algunos de los 13 temas incluidos en el disco.

La artista celebró lanzar este nuevo disco tras siete años alejada de los estudios musicales por "varias razones", como su maternidad y "muchas otras cosas que quise gozar".

"Quiero que la gente me conozca en esta nueva faceta que tanto amo y en la que estoy tan cómoda", sentenció.

Giordano protagonizó el pasado 19 de septiembre con Armando Manzanero y Tania Libertad un concierto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México para recaudar dinero para los damnificados por los terremotos de 2017 en el sureño estado de Oaxaca.