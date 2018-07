La carrera musical de Cruz Beckham va muy, muy en serio

Cuando hace dos años los famosos padres de Cruz Beckham comenzaron a compartir en sus perfiles de Instagram vídeos de su retoño cantando, su faceta musical era aún una afición a la que dedicarse en sus ratos libres. Meses después el niño de entonces 11 años lanzaba su primer sencillo, un single navideño con fines benéficos titulado 'If Every Day Was Christmas', pero incluso en aquel momento David y Victoria se apresuraron a matizar que no había ninguna prisa por lanzar su carrera musical ni intención alguna de convertirle en un ídolo juvenil al estilo Justin Bieber.

Sin embargo, desde entonces tanto la diseñadora como el futbolista retirado y el propio Cruz -que ya cuenta con su propio perfil en la red social- han seguido publicando grabaciones que demuestran que el talento del menor de sus tres hijos varones no ha hecho más que aumentar con el paso del tiempo. Eso se debe sin duda a que el jovencito de 13 años parece tomarse cada vez más en serio la tarea, el aprendizaje de diversos instrumentos y, sobre todo, los rutinarios ejercicios con los que mantener su voz en perfectas condiciones.

"Cuando entras a hurtadillas y te encuentras a Cruz está en medio de su calentamiento vocal matutino", escribía esta semana Victoria en su Instagram junto a una publicación en la que él aparecía interpretando una versión del tema 'Love Yourself' de Bieber con su guitarra, que por cierto está repleta de firmas.

Sin duda, algunas de esas dedicatorias pertenecerán a sus ídolos musicales a los que ha tenido la oportunidad de conocer en persona gracias, probablemente, a las conexiones de sus progenitores.

En las dos últimas instantáneas que se pueden encontrar en su Instagram aparece acompañado de Taylor Swift y Ed Sheeran, a quien siempre ha considerado una fuente de inspiración.Por otra parte, Cruz ya ha demostrado en la esfera virtual que se maneja con soltura tanto con la guitarra como con el piano, un apartado este en el que le saca ventaja a su famosa madre, de quien se supone que ha heredado sus inclinaciones artísticas.