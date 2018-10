La colaboración de Liam Payne y Cheryl que no pudo ser

Hace apenas una semana Liam Payne presentó su último intento de trepar a lo más alto de las listas de éxitos apostando por unir fuerzas con la intérprete Lennon Stella para poner voz al sencillo 'Polaroid' del DJ británico Jonas Blues.

Lo que no muchos saben es que en un principio estaba previsto que fuera la madre de su único hijo y expareja, Cheryl Tweedy, quien le ayudara a narrar la inesperada historia de amor surgida durante una noche que recoge la canción, aunque esos planes se acabaron truncando cuando ambos pusieron punto final a su relación el pasado verano.

"Hace cosa de un año le comenté a mi mánager que me encantaría hacer una colaboración con los dos y esperaba que fuera en 'Polaroid'. Habría sido perfecto porque en el momento en que compuse el tema supe que estaba hecho para Liam: podía escuchar su voz cantándola", ha revelado el propio DJ en conversación con el periódico Daily Star.En contra de lo que muchos habían dado por sentado, al querer ver en la melancólica letra un homenaje por parte del antiguo componente de One Direction a su intenso y breve romance con la guapa intérprete, su único autor ha sido el exitoso productor y responsable de singles como 'Perfect Strangers'.

"La inspiración tras el tema fue una fotografía polaroid en la que aparezco junto a mi novia. Sé que se ha hablado mucho de si Liam la escribió acerca de su ruptura, pero lo cierto es que no estuvo involucrado en el proceso de composición. De hecho, cuando la terminé ellos aún estaban juntos. Les hice llegar una copia y él me respondió asegurando que le encantaba", ha aclarado Jonas Blue en declaraciones al portal Metro.

Aunque haya perdido la oportunidad de participar en uno de los sencillos del popular DJ, Cheryl podrá desquitarse de esa decepción cuando publique en breve su primer disco en casi un lustro. Se cree que su primer sencillo se titulará 'Love Made Me Do' -o 'El Amor Me Obligó A Hacerlo'- y en él repasaría su historial sentimental como "una tonta" que se enamora "de cualquier perdedor" en referencia a los dos últimos y tumultuosos años de su vida sentimental que incluyen su divorcio de su segundo marido, Jean-Bernard Fernandez-Versini, y su noviazgo con el joven Liam que concluyó con una inesperada separación apenas un año después de dar la bienvenida a su primer retoño en común, Bear.