Erika Ender, la mujer detrás de "Despacito", asimila su éxito

La panameña Erika Ender, coautora de la contagiosa "Despacito", melodía en español convertida en éxito internacional con versiones que se multiplican aquí y allá, asimila su rotundo éxito y revela algunos de sus secretos, entre ellos ir "despacito" en un mundo atropellado.

Otro es que plasmó en la canción ese ritmo lento, cadencioso, que a ella le gusta al momento de seducir, aunque la melodía fue interpretada por hombres: su coautor Luis Fonsi y el rapero Daddy Yankee, luego junto a la estrella pop Justin Bieber.

Un elemento más es lo que parece ser un toque mágico capaz de atravesar fronteras en tiempos en que personajes como el presidente estadounidense Donald Trump habla de construir un muro en la frontera con México para detener la inmigración ilegal desde América Latina.

La pieza empató el récord de más semanas en el número uno de las 100 más escuchadas del Billboard, lista en la que pocas veces aparece una melodía interpretada en un idioma distinto al inglés.

Pero cuando en una entrevista exclusiva con AFP se le interroga sobre por qué se convirtió en un éxito mundial, con risa contagiosa responde: "No tengo idea".

La compositora de 42 años de edad, de chispeantes ojos y una rizada melena rubia, nació en Panamá y ahora vive entre Los Ángeles y Miami. Visitó Ciudad de México para hablar en el Women's Forum, encuentro que reúne a líderes de todo el mundo para generar iniciativas que contribuyan a combatir la violencia y la desigualdad de la que son víctima las mujeres en América Latina.

Pregunta: ¿Qué sientes de ver que tu creación prácticamente ha incendiado al mundo?

Respuesta: "Ha sido sorprendente. Estoy realmente agradecida. Más que una victoria para los que estamos involucrados, es una victoria para la cultura latina. Todo el mundo está cantando y bailando en español. Es como un milagro en un momento tan vulnerable".

"Creo que en todo el mundo la gente ha conectado, y es una confirmación de cómo la música puede atravesar fronteras, puede conectar realmente con el corazón de la gente y unirnos ... Hablan de construir muros y estamos derribando esos muros con música".

"No tengo idea de por qué se convirtió en este éxito. Realmente no creo ni siento que hayamos hecho algo distinto mientras escribíamos la canción. He escrito durante 25 años y con diferentes canciones he tenido momentos sorprendentes. Pero nunca jamás pensé que está canción daría la vuelta (al mundo)".

P: Siendo mujer, ¿cómo te sientes de escribir una canción de reggaeton, género con una historia machista? Y como coautora, ¿cómo te sientes cuando los hombres que la han cantado son quienes se llevan el mayor crédito?

R: "Creo que es una canción que expresa la forma en que podemos querer seducirnos y enamorarnos de una forma mucho más lenta de lo que la vida ahorita mismo se está moviendo".

"Me parece un tipo de seducción lindo, con clase, con elegancia, con la forma en que a las mujeres nos gusta ser conquistadas".

"No la hice pensado en una mujer o en un hombre, la escribí con un hombre y un hombre la está cantando. Obviamente, por el tipo de género en el que se está desenvolviendo la canción, suena muy distinto y rompe todos los parámetros porque es un género que ha sido agresivo contra la mujer".

"Al principio de mi carrera me tocó esconder un ratito mi nombre para poder enseñar canciones cantadas por un hombre en un demo para que otros hombres la grabaran, porque si era enviada por mí y con mi nombre me decían: 'Linda tu canción pero me suena muy femenina'".

"No veo el arte como una competencia. Lo veo como compartir. Todos mis colegas sabemos quiénes hicimos la canción. Y yo no estoy peleando por aparecer en la canción. Estoy dando las gracias de que el universo me ha permitido que esta canción me abra otras puertas".

P: ¿Entonces te has comprado un jet privado?

R: (Risas). "Todo mundo piensa sólo en el dinero, y yo realmente creo que en lo que debemos enfocarnos es en que puede haber milagros, la forma en que el mundo puede estar conectado y unido por una canción. Es sorprendente".

"Claro, un gran hit te da mucho dinero, pero no hago esto por el dinero. Hago esto porque realmente creo que es un gran don poder de traducir emociones en melodías y música. Y trato de usarlo de manera responsable, sabiendo que estoy marcando la vida de alguien".

"Y ha sido la música de la mitad del planeta, por lo que estoy realmente muy agradecida".