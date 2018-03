El sencillo truco de Darren Criss para conseguir entradas de pista en un concierto

Ni levantarse a primera hora de la mañana ni hacer largas horas de cola: el truco de Darren Criss para conseguir el mejor sitio en pista en un concierto es falsear el acento británico. Cuando era un adolescente, el actor puso en práctica sus dotes interpretativas para impresionar a la chica que comprobaba las entradas y poder así disfrutar del recital de pie y no desde el sitio en la grada que tenía reservado.

"Le dije: 'Estamos en la ciudad solo por una noche y hemos venido expresamente desde lejos. Sería genial si nos pudieses dejar pasar a pista. Estamos aquí de vacaciones'. Así que nos dejó pasar pensándose que mis amigos y yo éramos ingleses y que nos marchábamos al día siguiente", reveló en el 'talk show' de Jimmy Fallon recordando una vez que fue a ver a su banda favorita, Phantom Planet.

Pero la pequeña mentirijilla de Darren no quedó allí. El artista se vio obligado a seguir fingiendo ser del Reino Unido durante cuatro años, después de descubrir que la chica en cuestión residía en el mismo barrio que él. "Al día siguiente, estaba en una tienda de discos y escucho que alguien me llama por mi nombre. Me giro y la veo a ella. En teoría, tenía que haberme marchado ya. En aquel momento, podría haberlo hecho bien y haberle dicho: 'Mira, te tomé el pelo por completo', pero decidí seguir con el acento. Se ve que esa chica vivía cerca de mi casa en San Francisco, así que tuve que seguir con la mentira durante cuatro años como un completo idiota", explicó Darren entre risas.

Consciente que la broma se le había ido de las manos, un buen día el actor de 'Glee' decidió que ya había llegado la hora de aclarar las cosas con ella. Lo más curioso del caso es que, al explicarle la verdad sobre su acento, la chica no se enfadó con él pero le dejó claro que nunca había oído algo tan absurdo.