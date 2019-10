La española Carmen París canta jota en inglés en su primera gira americana

La vocalista, compositora y arreglista española Carmen París presenta en Miami este viernes su espectáculo "En síntesis", con el que viaja por el mundo desde 2016 para demostrar que la jota aragonesa es la "madre" de todas las músicas de raíz ibérica y tan versátil que se puede cantar en inglés.

"En síntesis" es un recorrido musical e histórico por los más de 30 años de carrera de París en el que, además de la anfitriona, aparecen en escena el pianista uruguayo Diego Ebbeler y el percusionista madrileño Jorge Tejerina, y en el que no falta el humor.

"He traído 'En síntesis' para celebrar todos estos años sobre los escenarios y, como empezaba a salir por el mundo, hago un repaso por los cuatro discos más significativos míos para darme a conocer fuera de España", dice París en una entrevista con Efe.

Su periplo la ha llevado ya a Túnez, Rumanía, Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Alemania, India y ahora inicia su primera gira por América, con paradas en Cuba, República Dominicana, EE.UU. y México, con ayuda de varias instituciones oficiales españolas.

París, que había cantado antes en Miami y Nueva York pero no sola y en un teatro como ahora, es una "showwoman" que durante casi dos horas sin parar conversa con el público, baila y lanza sonidos onomatopéyicos ahí donde debe ir un instrumento musical que, según ella y por cuestiones de presupuesto, no se puede permitir.

Su cultura local, encabezada por la jota aragonesa, es el pretexto de una fusión de músicas del mundo que hace que esta mujer sea muy difícil de etiquetar.

"La jota es la madre del cordero, yo lo decía de broma y no me costaba nada en los discos que he hecho hermanar la jota con las músicas que hay por el mundo, pero de cara a mi próximo disco me estoy documentando y encontrando jotas en México, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina".

"La música guajira cubana tiene mucho que ver; en Filipinas hay un montón de jotas", asegura.

Según París, se trata del único género musical común a toda la península ibérica, incluyendo Portugal.

"El flamenco que conocemos hoy nació en la mitad sur de España y no es común a toda la península, como sí lo es la jota. Hay jotas en todas las comunidades (españolas), aunque la aragonesa alcanzó fama en el siglo XIX", recapitula la artista que empeñó el "color" singular de su voz en este proyecto de investigación y reconstrucción histórica.

París ha creado un divertimento con el que hacer cantar al público y pone su humor criollo para evitar el didactismo, un viaje musical por muchos confines del mundo.

Así, interpreta un bolero mediterráneo ("Me buscas y me encuentras"), un tema a capella que compuso para la película "La novia" ("lleva laúd pero no me lo puedo permitir", dice París); el chachachá "Guaraní", con el que responde a los madrileños que según ella no la entendían al hablar cuando llegó a la capital y, entre una veintena de piezas, lo que la artista denomina "el primer bolero cuántico de la historia de la música" ("Distancia espeluznante").

A los 30 años, París, que creció en Utebo, un pueblo a 7 kilómetros de Zaragoza, se replanteó la vida y dejó de cantar en bodas y bautizos para buscar en Madrid al reconocido jazzista gaditano Chano Domínguez, al que encontró de casualidad en un bar.

Una amiga le había prestado sus ahorros para el primer disco. En síntesis, como el espectáculo que presenta esta noche en el Auditorio del condado Miami-Dade, la maqueta llegó a manos de Warner Music Spain y ahí comenzó todo, con "Pa'mi genio" (2002).

"Coincidió con la primera edición de Operación Triunfo en España y mi disco salió a la vez que salían los discos de ese programa, y la verdad que no tuvo mucha repercusión. Pero al año siguiente en mi tierra fue un éxito. Se vendieron 15.000 copias en pocos meses y Warner fue el primer sorprendido", narra París.

Luego vinieron "Jotera lo serás tú" (2005), una respuesta, dice, a los puristas de la jota que la criticaron; "Incubando" (2005), escrito en La Habana y grabado en Madrid, y "Ejazz con jota" (2013), su primer álbum independiente y grabado en Boston (EE.UU.).

Pero la artista confiesa que fue su participación en el disco "Entre todas las mujeres" (2003), un homenaje de 13 vocalistas femeninas a Joaquín Sabina, el que la dio a conocer del otro lado del Atlántico.

"Gracias a ese arreglo que hice de 'Calle Melancolía' me conocen en América. Me he quedado asombrada", explica sobre su versión de un tema "triste" que ella hizo alegre al mezclar el son con sonidos andinos.

También, su colaboración con Armando Manzanero en el bolero "Por debajo de la mesa", del segundo volumen del disco de duetos con el mexicano, "fue una fortuna", según recuerda. Se trataba de un tema que hasta el momento solo había cantado Luis Miguel.

En su "síntesis", París va más allá de lo aparentemente imposible y ha incluido una jota en inglés, un estándar a lo "New York New York", que está ahí precisamente para "exportar" el producto, afirma.