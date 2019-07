Aún hay esperanzas de ver a las cinco Spice Girls juntas

Los fans de las chicas picantes se llevaron toda una decepción cuando la mini-gira de la banda por Reino Unido concluyó sin que Victoria Beckham se animara a subirse al escenario con sus antiguas compañeras, ni siquiera en los tres conciertos consecutivos con que se despidieron por todo lo alto en el Wembley Stadium.

La antigua Spice pija ya había dejado muy claro que su actuación en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres había sido una rara excepción y que ella sigue sin estar interesada en retomar su carrera como estrella del pop, pero según Melanie Brown, la diseñadora podría plantearse regresar una vez más de su autoimpuesto retiro si el grupo fuera invitado a participar el año que viene en el festival británico por excelencia para celebrar su medio siglo de vida.

"Curiosamente, mi madre estuvo en la fiesta que su madre organiza cada verano. Victoria tampoco se la quiso perder y le comentó a mi madre que le encantaría actuar en Glastonburypor su cincuenta aniversario", ha anunciado la intérprete a su paso por el programa 'The Lateish Show'.

Melanie es muy consciente de la reputación que le precede y que se ha ganado a pulso por su costumbre de anunciar planes que nunca llegan a materializarse, como el supuesto número musical que iban a ofrecer en la fiesta posterior a la boda de Enrique y Meghan.

Sin embargo, como ella misma ha querido recordar, en esta ocasión contaría con testigos que habrían escuchado a Victoria pronunciar esas palabras mágicas. "No soy yo la única que lo dice: ella misma se lo comentó a mi madre. Y sé que el resto de las chicas me van a matar por haberlo dicho en público, pero no me importa. Se lo debemos a nuestros seguidores y a nosotras mismas. Vamos a hacer más cosas, me da igual lo que digan los demás", ha prometido.