El rock de los 80's llega a Panamá en octubre con Reo Speedwagon

La banda estadounidense, Reo Speedwagon, considerada como una de las más insignes del hard rock de los 80´s, ofrecerá un concierto en Panamá el 31 de octubre.

Así lo anunció la empresa organizadora del evento, Showpro Panamá, quien detalló que el espectáculo se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones Amador y que los boletos estarán a la venta pronto por Tiketplus.

Cabe señalar que Reo Speedwagon, cuenta con más de 40 millones de copias vendidas por éxitos como Cant Fight This Feeling y Keep On Loving You.