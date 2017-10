El musical de Gloria Estefan llega a Miami

El matrimonio formado por Gloria y Emilio Estefan no podría estar más satisfecho con los resultados que ha venido cosechando hasta ahora su primera incursión en la escena del teatro musical, ya que después del rotundo éxito de crítica y público que ha venido recibiendo 'On Your Feet' en Broadway, la aclamada producción sobre la vida y obra de la cantante cubana acaba de emprender una ambiciosa gira por todo el país que, como no podría ser de otra manera, tenía que dar comienzo en la ciudad de Miami."¡Miami os queremos mucho! No hay nada mejor que estar en casa para la función preliminar de 'On Your Feet'.

¡Que siga la tradición! Y no os olvidéis mañana de conectaros a Facebook Live para seguir todo lo que acontece en la alfombra roja", escribió Gloria visiblemente ilusionada en su cuenta de Instagram.Fue ayer jueves cuando tuvo lugar el acto de presentación de este nuevo periplo, así como una representación previa al estreno en la que no pudieron faltar sus dos grandes protagonistas. De hecho, poco después de echar el telón, ambos se unieron a los actores de la obra para ofrecer a los privilegiados asistentes una extensa ronda de preguntas y respuestas sobre tan ilusionante aventura.

"Bravo a todo el increíble reparto de nuestra obra, y muchas gracias a la ciudad de Miami por su apoyo", publicó por su parte Emilio junto a un vídeo que deja patente lo especial de tan concurrida velada.Los dos enamorados tampoco se olvidaron de ensalzar a la actriz que, tras sustituir a Ana Villafañe en el papel de Gloria, se encargará de capitanear el barco que recorrerá las principales ciudades de Estados Unidos a partir del 15 de octubre, cuando se ofrecerá el último pase del musical en el Arsh Center de Miami.

"Aquí estamos con la fabulosa Christie Elaine en la preview de 'On Your Feet' en Miami. ¡Lo estás clavando, chica!", le dirigió la incombustible artista en la misma plataforma junto a una foto que les retrata a los tres una vez finalizada la función.Además de haber estado muy ocupados estos meses con los preparativos de esta nueva etapa itinerante de su musical, Gloria y Emilio no dudaron en sumarse la semana pasada a la iniciativa solidaria de otros artistas como Ricky Martin y Luis Fonsi -en colaboración con la aerolínea Jet Blue- y viajar hasta Puerto Rico para implicarse personalmente en las labores de asistencia a las víctimas del devastador paso del huracán María por la isla.

"Todo nuestro amor para la gente de Puerto Rico. Juntos p'alante y unidos por Puerto Rico", señalaba la artista junto a un vídeo que les retrata poco después de aterrizar en la isla.