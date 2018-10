¿Qué necesita Kanye West para una sesión en el estudio de grabación?

Al igual que otros tantos artistas de relevancia y fama mundial, Kanye West suele verse rodeado de colaboradores, asistentes y guardaespaldas en sus salidas públicas, en los lujosos camerinos donde se encierra antes de sus actuaciones o cada vez que se adentra en el estudio de grabación para sacar a relucir la magia que se desprende de su talento.

Por eso mismo resulta sorprendente, si es que se confirma la información publicada este martes por el diario The New York Post, que en su última visita al estudio -necesaria para dar los últimos retoques a su comentado y polémico número musical en 'Saturday Night Live'- el marido de Kim Kardashian recurriera a un solo "becario" para que le ayudara a satisfacer todos sus caprichos, en concreto para que le trajera cualquier cosa que se le antojara para comer.

"Cada diez minutos, veíamos a un chico entrando y saliendo del estudio con una nota adhesiva en la mano y una tarjeta de crédito. Estaba claro que era un becario haciendo recados para Kanye", ha explicado al citado periódico un testigo presencial de lo ocurrido, el cual ha querido destacar de entre los productos adquiridos por el joven "bollos rellenos, barras de proteína, café del Starbucks, sashimi y cinta aislante".

Según el mismo informante, Kanye se vio acompañado durante su sesión de trabajo por sus productores y técnicos habituales pero también por su esposa Kim Kardashian, cuyo papel en esta curiosa ecuación todavía sigue siendo un misterio al margen del apoyo moral que seguramente le estaría brindando al artista.

Para aquellos que todavía no se hayan enterado del origen de la última controversia protagonizada por el combativo rapero, hay que recordar que el artista no tuvo reparo alguno a la hora de presentarse horas después ante el público de 'Saturday Night Live' -un programa de humor muy ligado a la izquierda estadounidense y, sobre todo, fuente de burlas y chascarrillos hacia el actual presidente Donald Trump- luciendo una de las famosas gorras rojas de la campaña electoral del republicano y utilizando el escenario para lanzar un apasionado alegato en favor de las políticas del magnate.

"¿Cuántas veces les he explicado mi postura a tipos blancos y me han dicho que cómo puedo apoyar a un racista como Trump? No me creo nada, si de verdad tuviéramos que preocuparnos por el racismo a día de hoy ya me habría ido de Estados Unidos", les espetó Kanye a los espectadores del espacio televisivo tras su actuación, provocando al mismo tiempo abucheos y demás muestras de desaprobación.