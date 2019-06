¿Cuál es la pesadilla más recurrente de Gloria Estefan?

Independientemente de los más de 40 años de exitosa carrera profesional que tiene a sus espaldas, lo cierto es que la cantante Gloria Estefan no siempre afronta cada uno de sus conciertos con esa seguridad en sí misma que se presumiría de una artista de su categoría.

De hecho, la intérprete cubana ha confesado ahora que una de sus pesadillas recurrentes, la cual suele sobrevenirla cuando siente que no se ha esforzado en sus espectáculos tanto como debería, la lleva a soñar que está completamente desnuda sobre el escenario: una representación un tanto extrema de la vulnerabilidad que le aqueja en esos momentos.

"Siempre me pasa cuando creo que no me he preparado a conciencia. La noche antes del concierto tengo pesadillas y me encuentro a mí misma desnuda delante de todo el público", ha revelado la reina del pop latino en una entrevista al diario británico The Guardian.

En un tono mucho más positivo, la veterana artista ha querido echar la vista atrás para rememorar el primer beso en los labios que compartió con su marido Emilio, con el que lleva nada menos que 41 años de sólido matrimonio y al que además le unen dos hijos, Nayib (38) y Emily (24).

Con la perspectiva que aporta el paso del tiempo, Gloria no podría sentirse más satisfecha de que, en ese sentido, su ahora esposo tuviera que "engañarla" durante la celebración del "bicentenario de Estados Unidos" para que ambos acabaran protagonizando un tierno momento que les cambiaría la vida para siempre.

"El beso más memorable que he tenido con mi marido fue producto de un engaño. Fue el 4 de julio de 1976, en pleno bicentenario de Estados Unidos, justo cuando lanzaron los fuegos artificiales. Me dijo que era su cumpleaños y que lo único que quería de mí era un beso en la mejilla. Pero cuando se lo di, giró la cabeza y acabó en los labios. Y me cambió la vida", ha explicado.