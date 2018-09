Así se "pone a tono" Dave Grohl antes de un concierto

La vida en la carretera de una estrella del rock puede ser muy dura, sobre todo cuando los años van pasando y el cuerpo ya no responde de la misma manera a los excesos de antaño. Llegados a ese punto, toca encontrar el equilibrio justo entre divertirse y no cruzar la línea que garantiza un terrible dolor de cabeza al día siguiente.

Con el tiempo, el líder de los Foo Fighters Dave Grohl ha desarrollado un 'cóctel' mágico a base de cerveza, concretamente de la marca Coors Light, alcohol fuerte y analgésicos que le permite relajar los nervios antes de salir al escenario. En su última entrevista ha querido narrar paso por paso todo ese proceso, que requiere de una sincronización muy precisa para que, cuando arranque el concierto, él haya conseguido alcanzar el nivel de desinhibición justo.

"Una hora y media antes de comenzar el espectáculo, me tomo tres advil. Y cincuenta minutos antes de empezar, me tomo mi primer Jägermeister, me acabo una Coors Light y abro otra... Llegado ese punto ya hay un buen grupo de gente en el camerino, así que me dedico a repartir más chupitos mientras yo también voy tomando. Y cuando se me acaba la Coors Light, voy a por otra que esté fría. Y así llegamos más o menos a los veinte minutos antes de arrancar el show: ya me he tomado tres o cuatro cervezas y otros tantos Jägermeister.

En ese momento suelen vaciar la habitación para que nos tomemos unos quince minutos para relajarnos. ¡Es terrible! Así es como he pasado cada noche del último año y medio", ha explicado el líder de la banda en una entrevista radiofónica a la emisora californiana 955KLOS.Antes de que nadie se atreva a acusarle de ser un imprudente por mezclar medicamentos con bebidas alcohólicas, que también, el antiguo batería de Nirvana ha querido recordar a quienes se creen con derecho a juzgarle que con casi 50 años ya no puede soportar como antes los altos decibelios de sus espectáculos.

"Si no me tomo un advil acabo con un dolor de cabeza terrible por desgañitarme durante tres horas seguidas frente al público", se ha justificado.