El productor musical Tainy se enfoca en componer para "empoderar" a latinos

El productor musical Tainy, responsable de canciones de Wisin y Yandel y J Balvin, quiere ampliar sus horizontes en la industria urbana y enfocarse ahora en su faceta de compositor para avanzar en el "empoderamiento" de la comunidad latina de Estados Unidos.

"Siento que tengo una responsabilidad y lo que saco a nivel musical debe tener la mejor calidad para representar de la mejor manera a mi comunidad, a mi género", aseguró el puertorriqueño en una entrevista con Efe en Miami, en la que confesó que siente que sus canciones deben ser un "motor de cambio".

A pesar de que los hispanos han sido un grupo muy estereotipado en este país, cree que ahora es un buen momento para "alzar la voz" por todos ellos.

"Tengo la oportunidad de unificar todas mis ideas, y la gente, con mi música se va a dar cuenta de que aquí hay algo diferente, que hay un mensaje, y eso es lo que quiero lograr de ahora en adelante", recalcó.

Marcos Masís, conocido artísticamente como Tainy, no es un novato en el negocio musical. A sus 30 años puede presumir de llevar más de media vida ligado a los estudios de grabación y haberse convertido en uno de los productores de música urbana más respetados de la industria.

Sus trabajos en "Más Flow 2", de Luny Tunes, y "Pa'l Mundo", de Wisin y Yandel, le permitieron "liberar la creatividad" y poner su "nombre en el mapa", según dijo.

Sin embargo, el punto de inflexión en su carrera no llegó hasta que J Balvin le encargó la producción, junto a su colega colombiano Alejandro Ramírez "Sky", del álbum "Vibras", un trabajo que marcó a su vez la carrera del propio cantante colombiano.

"Siento que fue un empujón a nivel creativo respecto a lo que se estaba haciendo en esos momentos, además del sonido, que abrió la mente y el oído de las personas. Ahí me di cuenta de que podíamos hacer cosas mucho más grandes", recordó sobre aquel proyecto.

Ese trabajo le supuso ganar en 2018 el segundo de sus dos Latin Grammy, en este caso en la categoría de mejor álbum de música urbana. El primero le llegó nueve años antes, cuando se llevó el de mejor canción urbana junto con Wisin & Yandel por "Abusadora".

Hace seis años que Tainy decidió cambiar su lugar de residencia y mudarse de San Juan (Puerto Rico) al sur de Florida, atraído principalmente por "la explosión del género urbano" que se estaba viviendo en aquel entonces.

"Siento que el hecho de haber venido aquí, conocer a más personas, participar en más sesiones de trabajo, estar en contacto con otros productores y aprender de ellos me ayudó a colaborar con artistas de otros géneros, perfeccionar mi sonido y entrar al mercado anglo, que era algo que quería", remarcó.

En su currículum como productor también ha podido sumar otros éxitos como "I Like it", de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin; o "No es justo", de J Balvin y Zion y Lennox.

Pero el 2019 puede acabar convirtiéndose en su año si es que consolida su carrera como compositor. Por lo pronto, su canción "Adicto", que es interpretada por Ozuna y Anuel, ya lleva casi 400 millones de reproducciones en las principales plataformas digitales.

Por eso, ahora quiere meterse unas semanas en su estudio y ultimar los detalles de un primer álbum con canciones de su autoría, que está previsto que vea la luz a principios del próximo año.

"He trabajado todos estos años para llegar a este punto y siento que, aunque estaba sacando buena música, no estaba al nivel de lo que yo quería musicalmente", indicó.

A pesar de estos planes, Tainy ya aclaró que no va a dejar de lado la producción y ya tiene varios proyectos cerrados con destacados artistas urbanos.

Con ellos quiere repetir el éxito cosechado cuando fue el responsable de la producción del álbum debut de Bad Bunny, "X 100PRE", que llegó a situarse en el número 11 de la lista Top 200 de Billboard.

También estuvo al mando de "Oasis", el álbum conjunto de J Balvin y Bad Bunny, un trabajo que volvió a revalidar su dominio dentro del género urbano y el reguetón.

"Son trabajos de los que me siento bien orgulloso, porque hay una evolución, y cualquier músico, de cualquier género, puede llegar a escuchar este disco y darse cuenta de lo bien que suena, algo que quizás no pasaba antes porque no había la misma calidad", afirmó.