La protagonista de "Killing Eve" estuvo a punto de ser una estrella pop

La actriz Jodie Comer lleva años trabajando en la pequeña pantalla británica, pero su gran oportunidad ha llegado sin duda de la mano de la serie 'Killing Eve' y del personaje de una asesina en serie tan despiadada como carismática.

En los últimos meses la intérprete se ha paseado por la alfombra roja de las entregas de premios más importantes junto a su compañera de reparto Sandra Oh, que se ha llevado ya varios galardones, pero lo cierto es que su éxito actual se debe en gran parte a una decepción profesional pasada.

El primer interés artístico de Jodie fue la música y en concreto convertirse en una estrella pop, pero ese sueño se truncó cuando la echaron sin miramientos de la girl band de la que formaba parte en el instituto por faltar a los ensayos mientras se encontraba de vacaciones. Con un recital a la vuelta de la esquina y sin un grupo con el que actuar, ella decidió -animada por su madre, todo sea dicho- participar en solitario recitando un monólogo y ese fue el momento en que le picó el gusanillo de la interpretación

"¿Recuerdas esa sensación cuando eres un crío y te disgustas tanto que no puedes ni respirar? Eso es lo que me pasó a mí. Acudí a mi madre muy alterada y ella me dijo: '¿Por qué no le preguntas a tu profesora de arte dramático si puedes recitar un monólogo en su lugar? Haz algo diferente y que sea tuyo'", ha recordado la actriz en una entrevista al podcast 'Two Shot' acerca de la casualidad que cambiaría su futuro."Siempre le digo a mi madre: Imagínate que no me hubiesen echado del grupo, ¿qué estaría haciendo ahora?".

El suyo es un ejemplo perfecto de que nunca se sabe qué depara el destino: irónicamente y pese a su éxito actual, Jodie suspendió sus GCSE -Certificado General de Educación Secundaria, por sus siglas en inglés- en arte dramático."Resulta muy embarazoso. Tuve un sobresaliente en mis exámenes prácticos, pero suspendí en el escrito. Me habría gustado haber sido más disciplinada. Ahora lo soy, pero de forma diferente", ha afirmado.