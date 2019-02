"Todos los sacrificios han valido la pena": Henríquez tras entrar en la final de Viña del Mar

"Estoy muy contenta, emocionada, feliz, cansada, pero mira, todos los sacrificios han valido la pena", fueron las primeras palabras de la representante de Panamá en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Margarita Henríquez, luego de su segunda presentación en la Quinta Vergara.

La talentosa intérprete manifestó sentirse orgullosa por ser la primera panameña en el importante certamen musical, en presentarse vestida de pollera. "Es un honor muy grande que no me cabe en el pecho, lo que me tenía un poco nerviosa era poder poder lucir la pollera bien y me alegra que todo Panamá haya quedado contenta...quién no queda con la boca abierta cuando ve el traje típico de Panamá...".

Henríquez agradeció por todo el apoyo que ha recibido y dijo que ahora es que se sentarán para saber con qué vestuario saldrá en la final, ya que tras su maravillosa presentación de este jueves, logró quedar seleccionada para la final, junto a los participantes de Chile y Argentina, en la categoría folclórica.