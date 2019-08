El nuevo sencillo de Taylor Swift llegará este mismo viernes

Además de hacer una apasionada defensa de los derechos civiles, especialmente de la anhelada igualdad salarial entre hombres y mujeres y de la dignidad del colectivo LGBTQ, la cantante Taylor Swift aprovechó su discurso de aceptación tras hacerse anoche con el premio al icono del año en la ceremonia de entrega de los Teen Choice Awards para revelar la fecha de lanzamiento de su próximo sencillo, 'Lover', el cual también da nombre a su esperado nuevo trabajo discográfico.

"Solo quería deciros que hay mucha expectación en estos 12 días que restan hasta que salga mi nuevo álbum 'Lover'. El disco llegará el 23 de agosto, pero esta noche os quería decir que el viernes 16 podréis escuchar una nueva canción llamada 'Lover'. Estoy muy entusiasmada. Os quiero más de los que las palabras pueden expresar", aseguraba la estrella del pop sobre el escenario instalado en la playa de Hermosa Beach, en California.E

ste será el tercer, y a buen seguro exitoso, sencillo que se desprenderá de su séptimo disco de estudio tras el lanzamiento de los aclamados 'Me! y 'You Need To Calm Down', siendo el vídeo de este último el que consolidó -al menos públicamente- su reconciliación con su antaño archienemiga Katy Perry gracias al breve cameo que en él realiza la artista californiana.

Otra de las canciones que integran 'Lover', el cual estará compuesto por 18 temas, fue publicado recientemente como canción promocional y, por tanto, solo se ha visto acompañado de una grabación en la que aparecen, a modo de karaoke, las románticas letras escritas por Jack Antonoff y la propia Taylor, quien mantiene desde hace dos años una discreta relación con el actor británico Joe Alwyn.

"Este álbum representa un nuevo comienzo desde un sinfín de puntos de vista. Este disco es una carta de amor al amor, ya sea este apasionado, alocado, excitante, encantador, horrible, trágico o maravillosamente glorioso", explicaba la propia intérprete en una entrevista a la edición estadounidense de la revista Vogue.