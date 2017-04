"Era una bomba de tiempo": RD Maravilla tras rebajar 270 libras

El cantante panameño de reggae en español, RD Maravilla, estuvo este viernes en el segmento “Desayunando con” de Tu Mañana, donde reveló que hasta el momento ha logrado rebajar 270 libras, lo que le ha permitido cambiar sus hábitos alimenticios y tener una vida más saludable.

Con respecto a las razones que tuvo para decidir dar el paso y dejar de lado esas libras de más, aseguró que lo hizo por su salud y por su hija de tres años que “cambió mi vida”.

“…estaba muy pasado de peso, un día me levanté y me di cuenta que tenía que reaccionar…yo era una bomba de tiempo…creo que lo que hizo que subiera tanto de peso fue esa vida sedentaria, no dormíamos, no descansábamos…me da risa ahora que he hecho esto, estuve la otra vez grabando en el estudio por 16 horas, antes comía de todo, ahora no, yo poco…odio hacer ejercicio pero lo hago…corro todos los días en la mañana y en la tarde o en la noche, voy al gimnasio”, manifestó.

Por otro lado, el artista indicó que no es partidario de seguir adelante en su carrera, dependiendo de “modas o tendencias”, sino que le gusta ser auténtico. “…soy muy real en todo lo que hago, no puedo ser otra persona, soy el mismo”, expresó y a su vez aclaró que Maravilla es su apellido y no un apodo o parte de su nombre artístico.