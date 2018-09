Así que esto es lo que se traían entre manos Marc Anthony y Will Smith

635x357 Marc Anthony y Will Smith en el estudio de grabación preparando el sencillo 'Está rico' (c) Instagram. EFE

Quienes sigan de cerca las actualizaciones de Marc Anthony o Will Smith en las redes sociales sabrán que durante los últimos meses se habían dejado ver juntos y sonrientes en la esfera virtual en varias ocasiones. En marzo, por ejemplo, un vídeo en el que el cantante enseñaba al rapero y actor a bailar salsa al ritmo de su tema 'Vivir mi vida' se volvió viral gracias en gran parte de que este último demostraba un considerable talento a la hora de mover las caderas, y hace unas semanas la estrella de Hollywood le dedicó una cariñosa felicitación al ídolo latino con motivo de su 50 cumpleaños en la que se refería a él como su "hermano".

Pues bien, resulta que durante todo ese tiempo que han compartido en los últimos meses no se dedicaron solo a divertirse; en realidad, estaban trabajando en un proyecto muy especial que han querido desvelar ahora en el marco de la 'semana cumpleañera' con la que Will está celebrando su medio siglo de vida, y que arrancó con él haciendo puenting desde un helicóptero sobre el Gran Cañón. Los dos músicos han unido fuerzas con el reguetonero Bad Bunny en 'Está Rico', un sencillo que combina letras en español y el inglés y para el que Will Smith ha desempolvado su talento para rapear.

De hecho, la suya no es una aparición puntual, ya que el antiguo protagonista de 'El príncipe de Bel Air' lleva el peso principal de las estrofas. La canción ha visto la luz a última hora de este jueves acompañada del consiguiente videoclip, en el que -cómo no- no podían faltar chicas en ropa interior y escenas de baile en un aparcamiento, para las que al actor le habrán resultado muy útiles las lecciones de baile de su amigo.

El vídeo que han publicado en sus cuentas de Instagram para dar a conocer su colaboración arranca con Marc afirmando emocionado: "Estoy cantando con Will Smith" mientras se prepara para grabar su parte del tema en el estudio de grabación. "Vamos a hacer música", apunta por su parte el actor claramente feliz de regresar a sus orígenes.