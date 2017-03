Actriz Kate del Castillo no viaja a México por temor a acciones judiciales

La actriz Kate del Castillo, quien acaparó la atención internacional en 2016 por facilitar una entrevista entre el cineasta estadounidense Sean Penn y el narco mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán, no piensa viajar a México de momento por temor a acciones judiciales.

"No voy", aseguró la mexicano-estadounidense en una entrevista desde su residencia en Los Ángeles con el canal mexicano Imagen Televisión en vísperas del estreno de "Ingobernable", la serie que protagoniza.

Del Castillo, de 44 años, a quien la fiscalía mexicana citó a declarar durante 2016 por sus nexos con "El Chapo", explicó que judicialmente "todavía no está aclarada toda la situación".

Todavía no se cierra bien la investigación. Mis abogados no me han dado luz verde para ir a México sin ningún problema