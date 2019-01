Adam Driver no quería presentarse al casting de la serie que le catapultó al estrellato

Ahora que la serie que le dio a conocer a nivel mundial, 'Girls', se encuentra enterrada en los archivos de la historia de la televisión y su nombre se asocia mucho más al villano Kylo Ren de la última trilogía de 'Star Wars', así como a su reciente trabajo a las órdenes del legendario Martin Scorsese, el actor Adam Driver (35) se ha podido permitir el lujo de desvelar abiertamente su escasa predisposición a participar en el primero de los títulos mencionados: una actitud algo hostil de la que, evidentemente, ahora se arrepiente al analizar la situación en retrospectiva.

"La verdad es que no quería hacerlo porque en ese momento estaba inmerso en la escena teatral y pensaba que la televisión era un medio diabólico. Al final me presenté al casting pero lo hice a regañadientes. Luego filmamos el episodio piloto el día de mi cumpleaños y tuvimos que esperar un año para saber si el proyecto seguía adelante", ha explicado en un evento angelino organizado por el Sindicato de Actores de la industria de Hollywood.

De la misma forma, el siempre discreto artista no ha dudado en volver a reconocer que, al margen de lo agradecido que se siente por los derroteros que ha ido tomando su carrera a lo largo de la presente década, suele negarse a ver el resultado de sus trabajos en la gran pantalla, ya que no puede evitar cuestionar la calidad de su interpretación y, en consecuencia, ver cómo todas sus inseguridades afloran de nuevo.

"No he llegado a ver 'Silencio' [el citado filme de Martin Scorsese]. El otro día la estaban echando en la televisión, lo cual me resultó sorprendente y me sentí tentado a verla. Solo vi unos fragmentos, aquellos en los que yo no participaba", ha indicado en la misma conversación para admitir, a continuación, que todavía no ha visto 'El último Jedi'.

"Todavía no me he decidido sobre esa. Es que no puedo verla como un espectador objetivo. Sé que acabaré odiándome a mí mismo, aunque la historia no vaya solo sobre mí", ha añadido.