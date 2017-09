Alec Baldwin dedica a su esposa Hilaria su premio Emmy

Este domingo, el veterano actor Alec Baldwin se hizo con el premio a Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia por su aplaudida participación en el programa 'Saturday Night Live' dando vida al presidente Donald Trump.

A lo largo de una gala que estuvo repleta de puyas al Comandante en Jefe de los Estados Unidos por parte de su presentador, Stephen Colbert, el premiado intérprete no puedo resistirse a añadir una de su propia cosecha durante su discurso de agradecimiento burlándose de la antigua carrera en el mundo del entretenimiento y la televisión del empresario.

"Supongo que por fin puedo decir, de una vez por todas: señor Presidente, aquí está su Emmy", afirmó para deleite de todo el público reunido en el Microsoft Theater de Los Ángeles, antes de lanzar un guiño a su esposa, la española Hilaria Thomas, a costa una vez más de Trump.

"Gracias a mi esposa. Mi mujer y yo hemos tenido tres hijos en tres años, pero no tuvimos ninguno nuevo durante el año de 'SNL'; me pregunto si hay algún tipo de correlación... Aquí va un mensaje para todos los hombres, poneos esa peluca naranja, es el mejor anticonceptivo posible. ¡Creedme!".A pesar de lo íntimo de la broma de su famoso marido, la profesora de yoga supo encajar la gracia y no dudó en reírse con todos los demás, además de felicitar posteriormente al actor a través de sus redes sociales.

"Muy orgullosa de ti", escribió junto a una imagen de ambos posando frente a los medios en su perfil de Instagram.En un tono más serio, Baldwin quiso defender en su intervención desde el escenario su imitación del mandatorio, aplaudida y criticada a partes iguales, alegando que su oficio es más importante que nunca en una época marcada por la tensión y la división política de su país.

"Recuerdo que alguien me dijo en una ocasión que, cuando mueres, no recuerdas los proyectos de ley que aprobó el Congreso o las decisiones del Tribunal Supremo, o los discursos del Presidente. Recuerdas una canción, un diálogo de una película, un libro, una pintura, un poema... Lo que hacemos todos nosotros es importante, y a todos los que trabajáis en cine y en televisión, os digo: no dejéis de hacer lo que estáis haciendo. El público cuenta con vosotros".

Por su parte, la actriz y humorista Kate McKinnon se llevó el equivalente femenino al galardón de Alec Baldwin gracias a su imitación de Hillary Clinton en el mismo espacio televisivo.

"Formar parte de esta temporada de 'Saturday Night Live' ha sido lo mejor que podría haber hecho nunca. Enhorabuena a todo el reparto", afirmó claramente emocionada, tras lo cual trató de aplaudir la deportividad y gracia de Clinton a la hora de encajar las parodias del programa, aunque la orquesta comenzó a tocar para marcar el final de su discurso e interrumpir su agradecimiento.