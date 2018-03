635x357 Amor, humor, ambición y música clásica: Vuelve "Mozart in the jungle".

La cuarta temporada de la serie "Mozart in the Jungle", protagonizada por Gael García Bernal y Lola Kirke, se estrena este viernes en Estados Unidos, con nuevos personajes interpretados por John Cameron Mitchell, Michael Emerson y Masi Oka.

La serie, creada por Roman Coppola, Jason Schwartzman y Paul Weitz, combina humor, drama y comedia romántica y se adentra en las bambalinas de la Orquesta Filarmónica de Nueva York a través de dos personajes principales: Hailey (Kirke), una oboísta abriéndose camino, y Rodrigo (García Bernal), un excéntrico y consagrado director de orquesta de origen mexicano.

Está basada en el libro de memorias "Mozart in the Jungle: Sex, Drugs and Classical Music", en el que el oboísta Blair Tindall relata sus andanzas profesionales y personales en Nueva York.

Para crear el personaje de Rodrigo los creadores de la serie se inspiraron en parte en el director venezolano Gustavo Dudamel, que llegó a hacer un cameo en la segunda temporada. También han aparecido esporádicamente otras celebridades de la música como el tenor español Plácido Domingo o el pianista chino Lang Lang.

En la cuarta temporada, Hailey y Rodrigo deciden dejar de esconder su relación, cada vez más afianzada.

Mientras Rodrigo descubre por primera vez lo que significa ser "el novio" y cómo esta situación le afecta en su visión de la música, Hailey es escogida para una competición en Japón: una gran oportunidad de demostrar sus dotes como directora de orquesta.

La cuarta temporada contará con nuevas incorporaciones al elenco. John Cameron Mitchell, actor y director de culto por películas como "Hedwig and the Angry Inch" y "Shortbus", aparecerá en el papel de un profesor de danza amigo de Rodrigo.

Michael Emerson (el Benjamin Linus de "Perdidos") se pone en la piel de Morton Norton, un excéntrico coleccionista de curiosidades y reliquias de la música clásica; y Masi Oka (Hiro Nakamura en "Héroes") interpreta en varios episodios a Fukumoto Akihiro, el CEO millonario de una empresa tecnológica de Japón.

"Mozart in the jungle" fue premiada con dos Globos de Oro en 2016, como mejor serie de comedia y mejor actor en una serie de comedia, para Gael García Bernal.