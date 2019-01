Andrés Morales formará parte de "La Ley del Corazón"

Luego que este jueves durante la programación de Tu Mañana, se informara que un actor panameño formará parte de la afamada telenovela colombiana "La Ley del Corazón", mencionando a Elmis Castillo, Diego De Obaldía, Robin Durán y Andrés Morales; este viernes se reveló quién de estos cuatro talentosos jóvenes fue seleccionado por la reconocida producción televisiva.

Se trata de Andrés Morales, quien es actor y locutor, ha participado en innumerables obras de teatro y musicales, también en su propio monólogo "Directo y Sin Escalas"; protagonizó las series para televisión "Los Brownies", "Condenados" y "Picaflor"; así como también la serie digital "1/4 pa' las 12"; en la gran pantalla participó en el film "Juego de Niños". Formó parte del reality colombiano "Protagonistas de nuestra Tele".

Morales estuvo este viernes en Tu Mañana, donde él mismo contó todos los detalles sobre esta gran oportunidad. "Cuando me dijeron fue bien especial, fue un popurrí de cosas que sucedieron, me dijeron nos gustaría hacer algo contigo, me hablaron desde la directiva de Medcom, me hablaron que la intención era hacer algo afuera pero no me imaginé que era eso...cuando me dijeron que era La Ley del Corazón me emocioné muchísimo, hasta el sol de hoy no me lo creo, todavía estoy como pisando como en hielo delgado", expresó el artista.

Con la humildad que lo caracteriza, el actor panameño aseguró que cumplirá "con la misión" y que espera que su trabajo guste al público; incluso dijo que decidió no afeitarse la barba por si el personaje que hará lo requiere y que entre la última semana de enero y la primera de febrero, estará viajando a Bogotá para la grabación, no pudo revelar tantos detalles debido a que la producción se lo pidió.

Pero, afortunadamente reveló que estará en escena con el actor colombiano Iván López, quien le da vida al personaje de Nicolás.

Cabe señalar que esta telenovela, que se ha convertido en todo un fenómeno, va actualmente por su segunda temporada y pronto tendremos la fortuna de ver a Andrés Morales formar parte de ella. "Que sea el primer personaje de muchos, ojalá", expresó contento el polifacético artista.