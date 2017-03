635x357 Angie Taddei ayuda a cambiar el look de latinas. BERENICE BAUTISTA (Associated Press)

Para la presentadora Angie Taddei el buen vestir es algo que no tiene que ver con el dinero.

"Si no encuentras un buen estilo puedes irte a los básicos, a los claves, como un buen pantalón negro, unos buenos jeans, una playerita blanca, una camisa, una buena chamarrita", dijo en una entrevista reciente con The Associated Press a propósito de "Cámbiame el look" el nuevo programa de E! Entertainment Latinoamérica en el que Taddei y un grupo de especialistas ayudan a 13 mujeres a mejorar su guardarropa y proyectar una imagen renovada.

"Ya no existe pretexto para vestirte mal, realmente está para todo el mundo la moda", agregó.

Para Taddei lo principal es escuchar y observar propuestas, así como tener un poco de iniciativa para experimentar con ropa diferente.

"Tienen una personalidad y un potencial brutal para hacer una versión muchísimo mejor de lo que ellas ya son", dijo Taddei sobre las participantes como Jackie, quien tenía un closet con prendas únicamente grises.

Los especialistas realizan entrevistas con las participantes para conocer qué es lo que hace que se vistan de una forma poco favorable y también obtienen información de sus familiares y amigos.

Con estos datos les arman un nuevo vestuario conformado en su mayoría por piezas de diseñadores mexicanos como Daniel Espinosa, Raquel Orozco y David Salomon. Las participantes se llevan algunas prendas a casa, productos de belleza y una asesoría para implementar los consejos de estilo. Con cada participante la producción requiere dos días de trabajo y también tienen un seguimiento, ya que les piden fotos para ver cómo han avanzado.

Taddei dijo que se sintió identificada con cada una de las participantes.

"Definitivamente las latinoamericanas somos distintas, nos movemos distinto, hablamos distinto, tenemos cuerpos distintos, coloridos distintos", dijo durante una presentación.

Taddei, quien tiene su página de estilo de vida Mundo Rosa, requirió en algún momento una intervención para mejorar su guardarropa.

"Entre los finales de los 90 y principios de los 2000 fue que quise explorar mucho con la moda y disfrutar mucho, pero como que se te pasa un poquito la mano", dijo. "Creo que de todo se aprende, de todas las experiencias se aprenden y lo que me dejan todos esos experimentos es la creatividad de seguir siendo quien eres y creando tu estilo propio".

"Cámbiame el look" es la versión latinoamericana del exitoso programa de E! "How Do I Look?" realizado en este caso con un equipo local en México.

"Estamos creando un programa nuestro. El formato es verdad es de Estados Unidos, pero el resto somos nosotros", dijo Gracia Waverly, vicepresidenta senior de programación de E! Entertainment.

El estreno el lunes del programa coincide con el vigésimo aniversario de E! Entertainment en Latinoamérica. El canal se transmite en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela.

Taddei es integrante de la banda pop mexicana Jeans que se popularizó en la década de 1990. Ahora se prepara para el concierto 90s Pop Tour con otros astros de esa década que se realizará el 31 de marzo en la Arena Ciudad de México.

"Los 90 están a todo lo que dan", dijo. "Hemos estado disfrutando de este reencuentro a todo lo que da, pasándola muy bien, experimentando a flor de piel todo lo que quizás hace algunos años podíamos vivir por la inmadurez, hoy es pura diversión".