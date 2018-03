Banderas, ante la "inmensa responsabilidad" de encarnar a Picasso

Antonio Banderas se somete a cinco horas de maquillaje para encarnar a Pablo Picasso en una esperada serie que se estrenará en abril, pero el mayor desafío es desentrañar la complejidad del genio español, explica el actor, consciente de que la acogida no será unánime.

En unos estudios de Budapest, donde rueda la serie televisada "Genius Picasso" de la cadena National Geographic, Banderas confiesa a la AFP sentir una "inmensa responsabilidad" al interpretar a uno de los mayores pintores del siglo XX y a la vez a un héroe de su infancia, oriundo como él de la ciudad andaluza de Málaga.

El actor, de 57 años, afirma haber "crecido a la sombra" de esta "imponente figura".

"Cuando iba al colegio de la mano de mi madre cada mañana, cruzábamos la plaza de la Merced", donde se halla la casa natal de Picasso (1881-1973), recuerda Banderas, expresándose en inglés.

"Sé muy bien que me mirarán con lupa y que no escaparé a las críticas", afirma, riendo. "Tal y como lo sabía Picasso cuando pintó 'Las señoritas de Aviñón', que algunos tendrían ganas de matarlo porque no convenía en su época", añade, en alusión a la célebre obra expuesta en el Moma de Nueva York.

En la serie de diez episodios, cuya salida en varios países, entre ellos Estados Unidos, está programada a partir del 24 de abril, Banderas encarna a Picasso en su etapa adulta hasta su muerte.

Tras las cinco horas pasadas para transformar su rostro, Banderas se enfrenta al reto de "aprender a utilizar la máscara, adoptar esas cejas, esa nariz".

Pero la exactitud del parecido "no es el mayor desafío", puesto que "el objetivo no es reproducir un museo de cera", asegura el actor, subrayando que una de las bazas de la cadena National Geographic es su precisión histórica.













La mayor dificultad, es "comprender a Picasso", sus decisiones políticas y artísticas, la naturaleza de sus relaciones de amistad y sentimentales.

"Hay que leer constantemente entre líneas, tratando de captar la verdad: ahí reside la complejidad", explica.

El hilo narrativo de la serie no es "cronológico". Empieza con el bombardeo de la ciudad vasca de Guernica el 26 de abril de 1937, para apoyar a las tropas franquistas durante la guerra civil.

"Realizamos una especie de pintura cubista con constantes idas y venidas" de la existencia de Picasso.

El actor Alex Rich ("Glow", "True Detective") encarna al pintor en su juventud.

"Aparezco en la pantalla antes que él", dice Banderas. "El Picasso viejo mira su vida por el retrovisor".













El intérprete está en contacto con Olivier Picasso, nieto del pintor y de Marie-Thérese Walter, de quien lee "Picasso, retrato íntimo" (2013).

Banderas recuerda haber cenado una vez en Los Ángeles junto a Paloma, la hija que Picasso tuvo con la artista francesa Françoise Gilot.

"Le hablaba en español cuando me di cuenta de que cerraba los ojos", recuerda. "Pensé: '¡Dios mío, estoy aburriendo a esta mujer!'".

Entonces le preguntó: "¿Está cansada, la aburro?".

Paloma respondió: "¡Para nada! Cuando cierro los ojos, veo a mi padre (...) hablaba como usted".

A Banderas, le han "propuesto a menudo el papel" de Picasso. El cineasta Carlos Saura prepara "Picasso y Guernica" y el actor afirma que "quizás acabará por aceptar" el rol que le sugiere su compatriota desde hace varios años.

"Es una manera de abordar Picasso completamente diferente", añade. La cinta está "concentrada en esta obra excepcional que es el 'Guernica"', que Picasso pintó tras el bombardeo.

A través de este cuadro, uno de los más conocidos del mundo, Saura lleva a una "reflexión sobre la guerra civil, la violencia (....) Quiere hacer un cuadro, literalmente".





La serie de Picasso es la segunda de "Genius", tras la dedicada a Albert Einstein.

Banderas cree que el cineasta Pedro Almodóvar merece paralelamente ser considerado como un genio.

"Es un gran amigo, aunque él es muy complicado". "Entro en un infierno creativo (al trabajar con él) pero al menos es creativo. Los resultados son tan buenos que no me puedo quejar", dice Banderas, protagonista, entre otros filmes de Almodóvar, de "La piel que habito".

Es un "genio" porque "rompe las reglas del juego", a sabiendas de que mucha gente le criticará. "Hay que ser muy perseverante, creer mucho en ti y tener una personalidad tremenda para que no te entre el miedo de que te van a derrotar".

