Brody Jenner podría regresar al reality "The Hills"

En las primeras temporadas de 'Keeping Up with the Kardashians' los hijos de relaciones anteriores de Caitlyn Jenner -conocida por aquel entonces como Bruce- solían participar en momentos puntuales en el popular show, pero la progresiva ampliación del mediático clan, el divorcio de Caitlyn y Kris y el deterioro de la relación entre las hermanas Kardashian con quien fuera su padrastro provocó que esas apariciones se convirtieran en cosa del pasado.

Sin embargo, Brody Jenner podría volver por todo lo alto al mundo de la telerrealidad en vista de que MTV anunció esta misma semana que uno de sus realitys más populares, 'The Hills', regresaría a la pequeña pantalla de cara a 2019 en forma de un reboot titulado 'The Hills: New Beginnings' y, según todos los rumores, él habría comenzado ya las negociaciones para retomar su antiguo puesto en el exitoso formato.

"Todos quieren que vuelva", ha asegurado una fuente al medio especializado The Hollywood Reporter. "Era una parte esencial del programa y no sería lo mismo sin él".Junto a Brody también aparecería su esposa Kaitlynn Carter.