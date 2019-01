Cantante panameña participa de The Voice en Finlandia

¡Talento a morir! Las voces panameñas están dando palo internacionalmente, sobre todo en reconocidos reality shows. Recientemente, Diana Villamonte hizo vibrar a México con sus interpretaciones en The Voice, lo mismo hizo Yael Danon en Israel's Got Talent.

Ahora se ha dado a conocer que Astrid Nicole Villarreal forma parte de las participante de The Voice en Finlandia.

Astrid, de 22 años, es reconocida por coronarse en final Karaoke World Championships en 2016 y ganar el Karaoke World Championships en Vancouver, Canadá.

La audición de Astrid fue este viernes y tras escuchar su potente voz, el jurado decidió darle la oportunidad para participar del concurso. La panameña escogió "My Heart Will Go On" para lograr conquistar al jurado, que resaltó su talento y el manejo que le dio a la canción de Celine Dion.

Astrid tuvo una decisión difícil para decidir a cuál coach elegiría, al final optó por el cantante finlandés Redraman.