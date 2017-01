Chris Pratt encaró "sin dificultad" su escena de sexo en la serie "Mom"

El actor Chris Pratt no ha dudado en atribuir a la frecuencia con la que mantiene relaciones sexuales con su mujer, la también actriz Anna Faris, desde que ambos iniciaran su estable romance hace 10 años la naturalidad con la que afrontó su reciente cameo en la famosa serie que esta protagoniza, 'Mom', a pesar de que ello acarreara grabar una escena de cama de la que podrán ser testigos todos los espectadores cuando se emita tan esperado episodio.

"Mi personaje y el suyo acaban desarrollando una relación muy satisfactoria. De hecho, protagonizamos una escena de sexo bastante intensa, para la que me imagino que llevamos ensayando unos 10 años. Tengo que decir que ha sido uno de los momentos en que más me he divertido en el set de rodaje", aseguró el extrovertido intérprete en el programa 'Entertainment Tonight', antes de recalcar que en ningún momento se sintió incómodo al recrear en pantalla un elemento fundamental de su vida en pareja.

"Bueno, no sé qué opinarán los demás, pero yo lo afronté sin demasiada dificultad. Para mí no fue complicado porque resulta que mi mujer es Anna Faris", añadió en la misma conversación.Aunque por lo general los dos enamorados -quienes contrajeron matrimonio en 2009 y son padres de un niño de cuatro años- han proyectado una complicidad especial en las muchas apariciones públicas que han protagonizado a lo largo de los años, el propio intérprete reconocía recientemente que sus discusiones domésticas son más frecuentes de lo que podría parecer y que, en consecuencia, ya ha desarrollado un efectivo método para evitar que se prolonguen demasiado.

"He escuchado a mucha gente decir: 'Haz todo lo posible para no acabar yéndote a dormir enfadado'. Y a mí eso me parece una tontería. En un matrimonio hay veces en que los dos os vais a la cama enfadados, pero al menos nos tocamos un poco los pies, ¿sabes a lo que me refiero? Nos damos unas caricias y nos decimos: 'Vamos a dormir un poco, ya lo solucionaremos mañana'", se sinceraba Chris al mismo medio.