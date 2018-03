¿Por qué Claire Foy cobró menos que Matt Smith en "The Crown"?

A lo largo de dos temporadas, Claire Foy ha dado vida de una manera magistral a la monarca Isabel II durante los primeros años de su reinado en 'The Crown', un trabajo con el que ha cosechado el éxito tanto de crítica como entre el público y que ha convertido a la producción en una de las series más populares de Netflix.

Por esa misma razón, ha resultado tan sorprendente la noticia de que la actriz había recibido un sueldo considerablemente inferior al de su coprotagonista Matt Smith -encargado de dar vida a su marido, el duque de Edimburgo, en la ficción-, especialmente si se tiene en cuenta que es ella quien cuenta con más tiempo en pantalla y cuyo personaje lleva la mayor parte del peso de la historia.

Esta impactante revelación salió a la luz en el marco de una charla organizada por Variety en Jerusalén junto a dos productores de la ficción histórica, Suzanne Mackie y Andy Harries, que parecieron pasar por alto el hecho de que dicha información no pasaría desapercibida en un momento como el que se vive actualmente en la industria cinematográfica, marcado por las campañas para acabar con la discriminación hacia las mujeres, incluyendo la diferencia que suele existir entre sus sueldos y los de las estrellas masculinas.

En este caso concreto, los responsables de 'The Crown' han justificado esa desigualdad entre Foy y Smith escudándose en que en el momento en que se llevó a cabo el casting ella aún era una desconocida, al contrario que su compañero de reparto, quien ya había encabezado la serie 'Doctor Who' en el papel principal desde 2009 a 2013.

Por el momento no se conoce el salario que recibió el actor, pero sí el de Claire Foy, que percibió 30.000 libras por episodio.De cara a las nuevas temporadas de 'The Crown', tanto ella com Matt Smith serán sustituidos por dos nuevos actores -Olivia Coleman será la nueva Isabel- para adaptarse al salto temporal de la trama y los productores ya han prometido que la actriz responsable de ponerse en la piel de la monarca no volverá a cobrar menos que el hombre que interprete al príncipe Felipe.

En esa misma conferencia, Suzanne Mackie también quiso hacer referencia al amplio presupuesto de la serie, que costaría unos cinco millones de libras por episodio, para aclarar que la mayor parte de ese dinero va destinado a los espectaculares escenarios y el vestuario que se ve en pantalla y no a los cheques de sus estrellas.